Nacho González: “La última y nos vamos”

Nacho González ve como el reloj no se detiene, sabe que sus últimos minutos como futbolista ya están corriendo, sin embargo, quiere decir adiós como los grandes, siendo partícipe de un nuevo título para León.

Procedente de los Gallos Blancos de Querétaro, aunque con previo debut en el máximo circuito con los Tecos, esto en el Apertura 2007, Nacho llegó a tierras esmeraldas hace 10 años y a partir de ahí comenzó a escribir una historia sin igual.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes “Cabinho”: Un histórico goleador de León y Pumas

“Ha sido un honor, un privilegio estar aquí, no encuentro frases o palabras necesarias para describir esto, son muchas alegrías, fracasos, logros, críticas, satisfacciones personales y grupales, estuve con la mejor directiva del futbol mexicano porque me respaldó después de dos años lesionado, tres operaciones y ahí estuvo cuando necesitaba el apoyo. Hoy entiendo que no soy titular, entiendo que tengo que apoyar desde afuera, es difícil, pero es lo que toca vivir y si puedo ayudar al equipo lo haré con todo, hoy estoy en una final, que bonita forma de retirarme y ojalá la podamos ganar”, manifestó un Nacho conmovido en la que fue su última conferencia de prensa como integrante del Club León.

González fue pieza fundamental en el retorno al máximo circuito en 2012 y luego en los bicampeonatos del Apertura 2013 y Clausura 2014. A Nacho, más allá de su entrega y profesionalismo, se le destacan también los tres goles que marcó en cada una de esas finales, primero el tanto que le dio vida a La Fiera ante Correcaminos en la ida de la final de ascenso, luego marcándole al América en el Estadio Azteca y finalmente a Pachuca con ese testarazo que valió para la séptima corona.

Fueron 20 torneos exactos los del tapatío con el Club León, 12 liguillas, 265 encuentros de liga al momento y cuatro títulos oficiales, que podrían convertirse en cinco si es que los esmeraldas superan a los Pumas en la final del Guard1anes 2020.

“Eterno no es nadie, hoy el sueño que inició cuando era niño se acaba, esto les llega a todos los atletas por diferentes situaciones, hoy entiendo a los compañeros que ya pasaron por esto porque es muy complicado dejar algo que amas. Estoy satisfecho, siempre lo di todo y no me reprocho nada, me voy tranquilo”, agregó González Ibarra quien estuvo acompañado por su esposa y dos hijos.

Nacho lo ganó todo, lo venció todo, se levantó de esas operaciones de rodilla y dejó su nombre inmortalizado entre las cuatro tribunas del Nou Camp. Se va “ Corazón de León ”.

En números

20 Torneos los de Nacho González con el Club León

265 Juegos de liga los que ha disputado al momento el central

3 Goles convertidos en finales con la playera esmeralda

36 Años los que tiene el originario de Guadalajara, Jalisco

La frase

“Decirles a los que vengan que cuiden mucho este club, así como yo lo cuidé. No se rindan, no dejen de creer, sean profesionales y entreguen siempre el corazón”.

El dato