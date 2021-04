Nacho Ambriz busca reivindicar a León en la Concachampions

León, Guanajuato; 13 de abril del 2021.- Repetir el fracaso del año pasado en la Liga de Campeones de la CONCACAF es algo que no le pasa por la cabeza a Nacho Ambriz.

“Veo un equipo con buen ánimo, en el campeonato mexicano se vienen haciendo bien las cosas, pero ahora tenemos una final, así la llamamos porque hay que ganarla para pasar de ronda y Toronto nos presionará, intentará incomodarnos, pero el equipo ha crecido mucho en carácter y personalidad, así que sólo nos queda jugar 90 minutos a una alta intensidad y defendiendo nuestro estilo, hay que hacerlo bien, no hay pretextos y sólo es salir a disfrutar y a ganar el partido”, manifestó el técnico de La Fiera.

Asimismo, el “domador” aseguró que ha trabajado en el aspecto mental, primero para que el grupo olvide lo que ocurrió en 2020 frente a Los Ángeles FC y luego para hacerle notar que los últimos resultados en la Liga MX no tienen nada que ver con esta eliminatoria.

“Los pretextos no cuentan, este es otro torneo diferente y en donde tenemos una gran posibilidad de pasar, pero dependerá del carácter y de que juguemos como sabemos, hay que tomar la pelota, tener movilidad, ser contundentes que no lo fuimos en casa y hay que tener temperamento, sangre caliente y la cabeza fría para tomar buenas decisiones”.

Y si algo le genera tranquilidad a Ambriz es que su escuadra ha ido de menos a más con el pasar de las semanas, sin embargo, también reconoció que León todavía está a varios pasos de alcanzar su techo futbolístico.

“Uno siempre quiere que el equipo esté al tope, entiendo que hemos ido creciendo en lo físico y en lo futbolístico, cada partido veo mejor al equipo y como lo dije, no hay pretextos de no llegar bien a un partido tan importante, tenemos que ganar, ser inteligentes y dar nuestra mejor versión, el torneo pasado no lo hicimos y de ahí en fuera veo a un equipo bastante alegre, sonriendo y eso me deja muy buenas sensaciones”, concluyó Nacho.