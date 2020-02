Mena y Vela las claves del gol para la Concachampions

Un “Ángel del Gol” y un “Bombardero”, serán determinantes para León y Los Ángeles FC, en el comienzo de la Concachampions.

Ambos goleadores, referentes de sus instituciones, son el ecuatoriano Ángel Mena y el mexicano Carlos Vela, quienes en esta ocasión protagonizan un frenético mano a mano.

En 2019, no hubo mejor artillero en el futbol mexicano que Mena, aun cuando no es un elemento que juegue clavado en zona de definición. El sudamericano, ex de Cruz Azul, hizo 14 tantos en el Clausura 2019, lo que le llevó a conseguir el título de goleo individual, en tanto que para el Apertura del año pasado contabilizó ocho, uno de estos en la liguilla.

El seleccionado de Ecuador sigue en idilio con las redes enemigas y es que en lo que va de seis jornadas del Clausura 2020 ha marcado cinco anotaciones, es decir, vacuna a sus rivales cada 104 minutos.

Mena es pieza clave en el esquema del “domador” Nacho Ambriz, un elemento que tiene velocidad, regate, profundidad, colocación y definición, quien bien puede entrar a las espaldas del nueve o bien, asistir al centro delantero, prueba de ello son los pases para gol que en su momento gozó J.J. Macías y que ahora algunos le han llegado a Leo Ramos.

Pero del otro lado se encuentra Carlos Vela, un atacante nato, un campeón mundial Sub-17 que desde 2006 hizo carrera en el viejo continente al militar con el Salamanca, Osasuna y Real Sociedad, de España, así como con el Arsenal y el West Bromwich, de Inglaterra.

Fue en 2018 cuando el quintanarroense se despidió de Europa, para convertirse en jugador franquicia del LAFC, club que llegó para hacer ruido en la MLS. En dos campañas con la escuadra angelina, Vela ha marcado 51 tantos, siendo el máximo romperredes en la corta historia del equipo y monarca de goleo en la temporada 2019 con 34 dianas, superando nada más y nada menos que al sueco Zlatan Ibrahimovic, ex de Los Ángeles Galaxy.

No hay duda, tanto Mena, como Vela, se han ganado a pulso la etiqueta de figuras, aunque esta no ha sido suficiente para guiar a sus respectivas escuadras hacia la consecución de un título, lo que seguramente querrán hacer en esta Liga de Campeones de la CONCACAF.

