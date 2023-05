Matadores quieran enamorar a afición joven en Corrida de La Luz

León, Guanajuato.- Siendo una generación de matadores que encarna el presente y futuro de la torería mexicana, Sergio Flores, Héctor Gutiérrez y Diego San Román engalanan la Corrida de la Virgen de la Luz. Para este encierro los de a pie toman la encomienda de enamorar a la afición joven que en los años venideros mantendrán viva la fiesta.

En el marco por la celebración del día de la Madre Santísima de la Luz, la fiesta brava se une a los festejos a la Santa Patrona de León con un nuevo encierro taurino a desarrollarse el próximo 27 en la Plaza de Toros La Luz. Junto a los tres toreros comparte cartel el rejoneador Tarik Othón.

De Apizaco, Tlaxcala, Sergio Flores es el primer espada de un cartel juvenil, con diez años de alternativa regresa a un escenario que le guarda cariño y para el que se presenta como figura.

“Estoy contento de regresar a León, a La Luz, tengo grandes recuerdos en esta plaza, aquí corté un rabo, vengo con toda la fe del mundo para triunfar, llego en un momento en mi carrera en el que soy primer espada, es bonito dar ese paso para tomar cabeza de un cartel. El hecho de estar con tres matadores jóvenes no me queda duda que será una gran tarde”, comentó el Flores en rueda de prensa.

Para Héctor Gutiérrez, quien se doctoró en noviembre de 2021 en la Nuevo Progreso de Guadalajara, compartir la tarde en tierras zapateras resulta especial.

“Este año has sido muy bueno, he estado toreando mucho, a Sergio (Flores) y Diego (San Román) los respeto, los dos son toreros que admiro mucho. Es muy importante la unión, somos una camada muy joven. Lo que haga Diego o Sergio no depende de mí, es de caballeros y sobre todo toreros reconocer lo que hacen los compañeros”, resaltó el diestro aquicalidense.

Por su parte, el queretano Diego San Román, es otro joven matador que refrendó su compromiso para jugársela en el ruedo leonés ya que en su anterior presentación que fue en el serial de Ferie pinchó a sus toros.

En este festejo los bureles a lidiar son de la casa ganadera de Las Huertas, astados elogiados por Flores: “(Las Huertas) Es una ganadería que tengo el gusto de poder haber tenido contacto con el ganadero Rodrigo Barroso cuando iniciaba, su primer tentadero que hizo lo inauguré”, concluyó el tlaxcalteca.