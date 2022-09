Mariana Larroquette dispuesta a darle su mejor versión a Las Fieras

León, Guanajuato.- Pese a llevar el 10 en la espalda y ser uno de los fichajes más importantes para Las Fieras y la misma Liga MX Femenil, la argentina Mariana Larroquette se quitó de encima la etiqueta de jugadora referente y apeló al rendimiento colectivo que ha sacado de las penumbras al cuadro esmeralda.

“Desde el primer momento que llegué me dijeron que mis compañeras (Ruth Bravo y Romina Ríos) y yo debíamos sacarnos la idea de cargar con el equipo a hombros, nosotras veníamos a sumar y si nos toca estar dentro vamos a colaborar y si toca estar fuera apoyaremos con todo, así que todas estamos unidas, como lo dije no existe esa responsabilidad para una sola porque acá todas ganamos y todas perdemos”, apuntó la también seleccionada de la albiceleste.

Tras su paso por el futbol del viejo continente con el Lyn Damer de Noruega y el Sporting de Lisboa de la liga portuguesa, la nacida en la capital pampera se dijo “una jugadora más madura, trato de pensar mucho en la cancha, antes me dejaba llevar por la energía, por las ganas de correr, ahora creo que estoy en mi mejor momento y vine a sumar desde donde me toque, ahora estoy jugando de titular y trato de aprovecharlo, los goles se me han dado en momentos justos y nada, quiero darle lo mejor al equipo. Desde un inicio la adaptación fue buena, llegar a un torneo ya iniciado no es fácil, las pretemporadas forman grupos y yo no tuve la oportunidad de hacerla y por eso era difícil sumarse a un plantel ya hecho”.

La sudamericana ve a un León “joven, con jugadoras que escuchan, con entrenadores que también lo hacen y eso es muy positivo. Estamos para muchas cosas, quizás vamos en una etapa de formación, de conocernos y a lo mejor el siguiente torneo estamos mejor, pero la idea es luchar para estar entre las ocho y lo vamos haciendo bien”.

“Larro” está por rebasar los 400 minutos de participación, suma un par de goles y en definitiva es la líder del mediocampo verdiblanco. Las entrenadas por Adrián Martínez volverán a la actividad oficial tras la pausa por la fecha FIFA recibiendo a Querétaro.

