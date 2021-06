Llegada de “rockstar” la de Santiago Ormeño a Perú

León, Guanajuato.- “Viva Perú”, expresó Santiago Ormeño a su llegada a territorio inca y a pocas horas de que se ponga en marcha la Copa América.

El nuevo atacante de La Fiera y flamante seleccionado peruano fue recibido en la terminal aérea de Lima como una auténtica celebridad y es que las expectativas que se tienen del ex goleador del Puebla son altas, tomando en cuenta que su convocatoria se da en medio de la polémica ya que Gerardo “El Tata” Martino”, estratega de México, no quiso tomar en cuenta a uno de los máximos artilleros de la Liga MX en el último año futbolístico, así que con las puertas del Tricolor cerradas, Ormeño no dudó en tomar la chance que le brindó Perú y Ricardo “El Tigre” Gareca.

¡CUMPLE EL SUEÑO, SANTI! 👏🏼



Así es como @santorme recibió su llamado a la @SeleccionPeru 🇵🇪.



El legado de Don Walter #ENORMEÑO continúa.

“Representar a Perú es algo muy especial, continuar con el legado de mi abuelo (Walter Ormeño) me ilusiona demasiado y es un hecho que voy a dar lo mejor de mí”, manifestó el nacido hace 27 años en la Ciudad de México, pero que por el lado paterno también cuenta con la nacionalidad peruana.

Santiago, pese a haber hecho toda su vida y carrera en suelo azteca, no desconoce en nada sus raíces incas, incluso en 2019 fue parte de la escuadra Real Garcilaso.

“Mi paso fue efímero, hubo circunstancias por las cuales no pude estar mucho tiempo, tuve que volver a Puebla, pero conocí grandes personas y futbolísticamente cualquier cambio sirve para crecer y así lo tomé”.

Tras este llamado al combinado bicolor, Ormeño precisó que “espero sea una experiencia positiva, quiero ayudar al equipo lo más que pueda, lo que me toque jugar o entrar pensar solamente en el gol porque es la manera en la que puedo ayudar, eso es lo que tengo en la cabeza, obviamente también hacer una buena participación, pero goles son amores”.

Ormeño tendrá la dura encomienda de hacer olvidar las ausencias del histórico Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, bajas por lesión y decisión técnica, respectivamente.

En tierras brasileñas, Perú chocará con el anfitrión el próximo jueves, luego el 20 irá ante Colombia, el 23 frente a Ecuador y cerrará la fase de grupos el 27 contra Venezuela.