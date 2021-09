Liga de Fuerzas Básicas anuncia primera edición

El futbol formativo tendrá un nuevo espacio para fogueo de sus prospectos, se trata de la Liga de Fuerzas Básicas del Bajío que anunció su creación y en la cual participarán reservas de clubes de Liga MX, Expansión MX, Liga TDP y el sector amateur.

Este nuevo circuito arranca en León, aunque su presencia se extenderá por la zona centro del país con entidades como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro, entre otras.

La Liga de Fuerzas Básicas del Bajío busca ser un espacio de alta competencia para las reservas y suplentes de categorías juveniles que aunque tienen sus propios torneos oficiales como la Liga MX sub 20, sub 18 y sub 16 o la Tercera División, al ser categorías con más de 30 elementos registrados, muchos carecen de una constancia de juego.

En este circuito alterno además de reunir a divisiones inferiores de instituciones profesionales en el balompié mexicano, también reunirá a plantillas de amateur, esto con la intención de favorecer el desarrollo deportivo, así como potenciar la detección de talento en la zona Bajío.

La primera edición de la LFB está prevista para arrancar a mediados de octubre con 20 equipos, el formato del torneo será a visita recíproca, dependiendo de los conjuntos inscritos se realizará una zonificación para reducir costos de traslados.

Actualmente un total de 15 plantillas han confirmado su participación, entre ellos Centro de Formación Club León, Club León Alto Rendimiento Fiera, Unión de Curtidores, Lupilllo Díaz Cefor, Salamanca, Irapuato Club, Atlético Leones Cefor, Atlético Villagrán, Valle de Santiago, Andy Pérez Esfo.

Por su parte de Liga TDP Atlético Leonés Zapateros de León, mientras que Empresarios del Rincón, León Independiente aún gestionan su presencia al igual que equipos foráneos como Arandas, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Jesús María.