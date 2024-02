Liga de Ajedrez Escolar “Marcha Triunfal Leonesa” organiza primera edición

León, Guanajuato.- El tablero, la reina, el rey, los caballos y los alfiles están listos para entrar en duelo y dar por inaugurada la primera edición de la Liga de Ajedrez Escolar “Marcha Triunfal Leonesa”, circuito que enfrenta a estudiantes de nivel básico y medio superior.

Para impulso y desarrollo del llamado ‘deporte ciencia’ surge este proyecto encabezado por el promotor de ajedrez Pedro Zambrano quien se ha acercado con varias escuelas públicas y privadas para integrarlas en la primera edición de esta liga la cual prevé celebrarse en seis fechas.

El arranque de esta liga está programado para el sábado 17 de febrero con sede en Plaza Galerías Las Torres, escenario que volverá a recibir la segunda jornada para el próximo 9 de marzo. Posteriormente el calendario tiene competencias el 20 de abril en el Instituto Oviedo, mientras el 18 de mayo, 15 de junio y 6 de julio, estas tres con sede por confirmar.

Para esta primera fecha se tiene registro de 70 participantes de 20 instituciones educativas como el Cetis 77, Chester Sawko, Colegio Británico, Colegio de las Américas, Colegio Miraflores, Subiré, Colegio Valladolid, Esc. Sec. Gen. No. 2 “Diego Rivera”, SABES, Sec Fed No. 27, Secundaria No. 4 "Hermanos Flores Magón", la Secundaria Técnica No.50, entre otras.

Resaltar que para esta campaña se tiene confirmada la participación de Sara Zambrano Doble, campeona Municipal y representante en el Mundial de Ajedrez 2022 en Egipto; también están los hermanos Juan Luis y Liam Pillé, seleccionados nacionales en el Campeonato Panamericano Chicago 2022.

“La liga busca satisfacer la necesidad competitiva y desarrollo de la base del ajedrez del municipio, es una liga con enfoque en el desarrollo de nuevos talentos. Actualmente en León son muchas las instituciones educativas particulares que lo tienen como un valor agregado a su oferta educativa y la SEG tiene un plan de desarrollo de la disciplina para el municipio”, resaltó el promotor Pedro Zambrano para El Sol de León.