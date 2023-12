Levanta la cara Ulloa ante suspensión de dos años

León, Guanajuato.- Ante la suspensión de dos años que interpuso la Agencia Mundial Antidopaje sobre el representante guanajuatense de ciclismo de Montaña, Gerardo Ulloa, el propio atleta acepta su falla, cometió el error de no notificar su ubicación ante las autoridades de la AMA por lo que dicho organismo internacional le sancionó.

Fue en el mes de octubre, en vísperas del inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 cuando el propio Ulloa Arévalo hizo pública la sanción de 18 meses, misma que ya se había impuesto desde el pasado 26 de julio.

La razón fue que el ciclista no aprobó el “pasaporte biológico”, herramienta por la WADA debe estar informada de la ubicación del atleta para así facilitar la visita de personal y hacer toma de muestras biológicas para su evaluación clínica y descartar el uso de sustancia prohibidas.

“No fue un tema de dopaje por sustancias, fue más un tema de no actualizar mi paradero y ahora me toca afrontarlo de la mejor manera, cometí un error y estoy pagando las consecuencias de los errores que se cometen, no queda nada más que seguir para adelante, esto es un pequeño peldaño que debo superar”, reconoció Gerardo Ulloa en charla para El Sol de León.

Ante la suspensión, el ciclista mexicano se dice tranquilo pese a que no pudo acudir a Santiago 2023 e intentar defender su título panamericano de MTB, otro certamen que se pierde es París 2024, luego de haber conseguido virtualmente la plaza para México

“Tengo la mente tranquila, toca verlo de la mejor manera pensando en cómo regresar a las competencias y lo más importante ahora es lo mental, no desanimarme. Se me fueron los Panamericanos y los Olímpicos de París, son dos grandes eventos con los que muchos sueñan, pero ya vendrá una segunda oportunidad para mí”, añadió Ulloa.

Pese a que buscó apelar el dictamen de la WADA, ahora el representante “guanaja” vive unos días de descanso para luego retomar proyectos y entrenamientos en México.

“Ahora estoy descansando de todo este tema del ciclismo, pero hay un grupo de ciclistas que me gustaría orientar y apoyar, en este momento aportar algo que beneficie al ciclismo mexicano. La idea es continuar entrenando para no perder ese “feeling” de estar arriba de la bici y tratando de buscar carreras en México”, concluyó el atleta Olímpico en la edición de Tokio 2020.





