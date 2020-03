Leoneses defenderán en casa título de Copa Bajío

León, Guanajuato; 30 de marzo del 2020.- El balompié regional tiene en puerta la celebración de la cuarta edición de la Copa Bajío, certamen que se realizará en la ciudad zapatera y en la que Club León busca refrendar la corona en la categoría femenil.

Dicho certamen está programado del 15 al 19 de julio, aunque aún no se han dado las sedes oficiales, la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez se perfila como se principal. Para esta cuarta edición se espera superar la cifra de 800 participantes.

La edición de 2019 se realizó en Lagos de Moreno, Jalisco. En cifras, acudieron 693 jugadores de 34 equipos provenientes de municipios como Irapuato, Guanajuato y León. También acudieron representativos de CDMX, Coahuila, Colima y Jalisco.

Las categorías de competencia son sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y libre femenil, este torneo es semillero para la detección de talento y por ello acuden visores de equipos de la Liga MX como Felipe Robles de Chivas, Gerardo Martínez de Monarcas Morelia, Bernabé Velázquez de Toluca, Gerardo Salgado de Tigres.

Así como Leonardo Rodríguez de Pachuca y Ricardo Estrada del Club León, en total son 13 visores los que han acudido a ediciones anteriores de la Copa Bajío.

Club León en la categoría femenil y Leones Blancos en la división sub 11 serán los representantes de casa que defenderán la corona en 2019. Los otros equipos campeones fueron Goolima en la sub13, Tiburones Freseros en la sub 15 y Amigos del Balón en la sub 17.