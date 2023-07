Leones MT alista a tres de sus integrantes para pelear en la Loto MT League

León, Guanajuato.- A cuatro años de su formación, el grupo de Leones Muay Thai encara un nuevo reto sobre el encordado, tres de sus integrantes tienen en puerta su participación como peleadores en la Loto MT League que organiza un nuevo programa con peleas de diversos estilos de artes marciales.

La tercia de leones se integra por Carlos Alberto Torres “Charly” de 28 años, Fernando Hernández de 27 y Gabriel López “Gabito” de 8, ellos acuden al Vol. 2 de la Loto MT League a desarrollarse el próximo 30 de julio en Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México.

“Estamos muy contentos porque se presenta un nuevo reto para los muchachos, de nuestro grupo (Leones MT) tenemos tres compañeros programados, eso nos llena de orgullo a todos y nos motiva ya que solamente arriba y peleando demuestran lo mucho que han avanzado. Este reto lo tomamos con mucha seriedad porque vamos a una de las organizaciones más importantes que hay en el país”, comentó el Kru Adán “El León” Ramírez, fundador de Leones MT.

Este reto no será sencillo ya que es organizado por México WKA, una de las promotoras más importantes en el país por lo que acuden atletas de diversas academias de alto renombre como las dirigidas por los reconocidos peleadores Richard Cruz y Edgar Tabares, este último recientemente participó en la ONE Championship que es la promotora de mayor importancia en el muay thai mundial.

“Buscamos algo que realmente nos ponga a prueba, lo mejor para los muchachos, vamos a un evento de gran nivel, con grandes rivales y organizaciones. El muay thai está creciendo mucho, cada día surgen grandes peleadores y entre ellos queremos que esté gente de León, a eso vamos, a que se prueben y aprendan de los mejores”, añadió el entrenador Ramírez.

LEONES MT

Pese a ser el de menor edad, “Gabito” López de ocho años suma seis peleas, para su siguiente compromiso está programado para medirse ante Ricardo Moscoso en la división 35-39 kg.

“Mi primera pelea fue cuando tenías 6 años, ahora para mi próxima pelea estoy muy feliz y emocionado, quiero pelear duro, quiero ganar. Yo me siento más fuerte con las patadas y las rodillas, los golpes y los codazos no me gustan tanto”, comentó “Gabito” para El Sol de León.

Luego de un año y medio entrenando, Fernanda Hernández está por vivir su debut a nivel amateur, para su presentación se mide ante Karen Pérez en la división de 48 kg.

“Me siento muy preparada, he entrenado mucho para esta oportunidad, no me siento nerviosa, tal vez porque no sé a lo que me estoy metiendo, ya hasta que esté arriba me daré cuenta, pero voy lista y con la idea de ganar”, añadió Hernández Vallejo.

Finalmente, Carlos Torres busca demostrar su desarrollo sobre el encordado ya que para el fin de semana tiene su segunda pelea, a principios de año debutó como amateur y venció en un evento organizado en tierras zapateras. Su próximo rival es David Hernández en la división de 87 kg.

“Ha llegado el momento de dar un nuevo paso, de seguir creciendo y para ellos se debe pelear, enfrentar a nuevos rivales, solamente así podré ir mejorando más allá de los entrenamientos. Siento algo de nervios pero, más que eso, una gran emoción de volver a pelear en otra ciudad”, apuntó “Charly” Torres.

La cartelera se integra por más de 50 peleas entre artemarcialisas de diversos rincones del país. El escenario que recibe este certamen es la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl “La Bola”.

En lo que respecta al Kru Adan Ramírez, en próximos meses viaja a Tailandia, cuna del Muay Thai para ser partícipe de una certificación y de un campamento para peleadores

