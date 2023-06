Christian “Alakrán” Torres regresa a Naciones MMA como coestelar

Exponiendo su racha invicta, Christian “El Alakrán” Torres está de vuelta en la jaula de Naciones MMA y lo hace programado por primera vez como coestelar, el reto no será sencillo ya que enfrenta a Christian “Puma” Cerda, rival que le supera en edad y experiencia, pese a ello el leonés se dice listo para volver triunfar.

Consolidada como una de las organizaciones de artes marciales mixtas más importantes del país, Naciones MMA celebra para este viernes una de sus funciones de combates profesionales. El Showcenter Complex en San Pedro Garza, Nuevo León recibe una cartelera de siete peleas.

Por primera vez en el mma de paga al “Alakrán” Torres le toca ser coestelar, el pelador leonés de 20 años se presenta con récord de 4-0, como rival está programado Christian “El Puma” Cerda, luchador neoleonés formado en el Gimnasio Felinos. Batalla para darse en la división de las 124 libras.

“Estoy muy motivado, emocionado porque es la primera vez que aparezco en la pelea coestelar. Me siento bien fuerte, bien preparado, trabajé muy duro porque es un gran reto, voy contra un peleador bastante experimentado y yo quiero seguir manteniendo mi invicto y llevar mi racha al 5-0”, comentó Christian Torres para El Sol de León.

Justamente, “El Puma” Cerda representa su reto de mayor complejidad en Naciones MMA ya que el pelador regio tiene 35 años lo que le supera en edad por 15 años, además de estar más curtido en las jaulas ya que ostenta cifras de 6-8, aunque ha perdido sus últimos cuatro combates disputados entre marzo, julio y septiembre de 2022.

“La experiencia claro que cuenta, pero yo no me fijo en eso, lo verdaderamente importante está en lo que uno hace una vez dentro de la jaula, ahí es donde uno demuestra de qué está hecho, ese momento es lo que más importa sobre los números. Yo me he preparado y sé que puedo dar un gran papel”, añadió el “Alakrán”.

Formado en Yudansha Figthing System tiene como principales cualidades el llaveo ya que en sus anteriores presentaciones ha logrado someter a sus rivales tras derribarlos y aplicarles diversas llaves siendo su especialidad la °mataleón°.

La última presentación de Christian Torres en Naciones MMA fue en agosto de 2022, en aquella ocasión rindió en el primer round al neoleonés Fernando Ramírez, previamente venció a Gabriel “Chiquilín” Tinajero, Eli Alonso “El Cucuy” Pérez y a Ricardo Hurtado en 2021, siendo este último su debut profesional.

En números