León se va goleado de Seattle y coquetea con el fracaso en la Concachampions

Seattle, Washington; 8 de Marzo del 2022.- La Fiera está a las puertas de un nuevo fracaso en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El 3-0 en casa del Seattle Sounders la tiene casi herida de muerte y ahora deberá apelar a una gran remontada la próxima semana en la “guarida”.

Al final, esos tres bien pudieron haber sido cuatro o hasta cinco, de no ser por otra enorme actuación de Rodolfo Cota y la falta de puntería del cuadro de la Major League Soccer que incluso no pudo contar con sus dos principales referentes de ataque, casos del uruguayo Nicolás Lodeiro y el peruano Raúl Ruidíaz.

De nada le sirvió a los esmeraldas un mejor inicio, si a final de cuentas, no tuvieron respuesta para la presión alta del rival. Hasta antes del minuto 20, todo iba bien para los felinos, teniendo la posesión de la pelota y dándole circulación en terreno contrario, aunque tampoco sin acercarse con peligro a la puerta defendida por el suizo Frei.

León estaba cómodo, no pasaba apuros, sin embargo, Mena se encontró en una zona poco habitual para él y sin hacer gala de oficio defensivo, cargó por la espalda dentro del área a Roldán y el silbante guatemalteco Bryan López no dudó en marcar la pena máxima. Los del vecino país del norte tomarían ventaja al 30´ a través del colombiano Fredy Montero, quien fácilmente engañó a Cota desde los once pasos.

Con muy poco, Seattle lo estaba ganando, después de mostrarle mucho respeto a La Fiera en el arranque. El tanto en contra puso de cabeza a todas las líneas verdiblancas, hubo imprecisiones abajo, el mediocampo ya no se encontró con la redonda y adelante Dávila tuvo que botarse de manera frecuente para jalar marcas.

Los de Ariel Holan no terminaban por asimilar el primero, cuando ocho más tarde el Sounders les encajó el segundo. Roldán centró por derecha y en corazón del área apareció Montero para resolver su doblete. León lucía contra las cuerdas y siendo de nuevo ese equipo inoperante y displicente que ya en otras ocasiones ha hecho tremendos papelones en la Concachampions.

Sin más tiempo que esperar, ya con un panorama complejo, el “domador” envió tres modificaciones para abrir el complemento. Colombatto, “Fede” Martínez y “El Patrullero” Hernández, fueron las apuestas, y es que los panzas verdes solo habían generado una en la primera parte, misma que desperdició “El Ángel del Gol”.

La escuadra estadounidense creció en la medida que La Fiera dejó espacios atrás en esa necesidad de ir por el descuento. Cota salvó en el mano a mano contra Morris, luego Rusnak también la estrelló en la humanidad del arquero leonés, pero en una tercera, Cota ya no tuvo nada que hacer y Morris rubricó el tercero, en una acción donde había claro fuera de lugar que no se revisó en el VAR. La noche para León acabó siendo triste, desastrosa y lo ha dejado al borde del precipicio, nuevamente ante un rival de la MLS.

Liga de Campeones de la CONCACAF





Cuartos de Final (Ida)





Seattle Sounders 3-0 León





Goles

1-0 Minuto 30.- Fredy Montero desde los once pasos se encarga de engañar a Cota

2-0 Minuto 38.- Roldán mete servicio por derecha y Fredy Montero cierra dentro del área

3-0 Minuto 90.- Jordan Morris cierra la pinza en una acción de fuera de lugar apretado





Alineaciones

Seattle Sounders: 24.- Stefan Frei, 3.- Xavier Arreaga, 5.- Nouhou Tolo, 28.- Yeimar Gómez, 6.- Joao Paulo, 7.- Cristian Roldán, 11.- Albert Rusnak, 16.- Alexander Roldán (22.- Kelyn Rowe 45´), 73.- Obed Vargas, 12.- Fredy Montero (75.- Daniel Leyva 81´), 13.- Jordan Morris (25.- Jackson Ragen 90´), DT.- Brian Schmetzer





León: 30.- Rodolfo Cota, 4.- Andrés Mosquera, 21.- Stiven Barreiro, 6.- William Tesillo, 28.- David Ramírez (40.- Armando León 83´), 8.- Iván Rodríguez (22.- Santiago Colombatto 45´), 26.- Fidel Ambriz, 10.- Luis Montes (36.- Oscar Villa 65´), 16.- Jean Meneses (9.- Federico Martínez 45´), 13.- Ángel Mena (11.- Elías Hernández 45´), 7.- Víctor Dávila, DT.- Ariel Holan





Tarjetas Amarillas

Seattle Sounders: Tolo (17´)





Tarjetas Rojas

No Hubo





Árbitro

Bryan López (GTM) (Mal)





Asistentes

Luis Ventura (GTM) y Juan Tipaz (GTM)





Lumen Field