León se adapta con rapidez a estrategia de Larcamón

León, Guanajuato.- A marchas forzadas pero se avanza en la adaptación de Club León al esquema táctico de Larcamón. El nuevo estratega felino resaltó la rápida asimilación del equipo a su idea de juego. También adelantó la salida de Julien Celestine, el francés no entra en planes para el siguiente torneo.

A poco más de dos semanas para el debut en el Clausura 2023, Larcamón resaltó que el plantel cuerero ha adoptado con fluidez sus conceptos tácticos, mismos que ya probó ante Juárez, aunque aún trabaja por definir la alineación titular.

“El trabajo de los muchachos va muy bien, se pudo avanzar muchísimo, han trabajado de excelente manera, eso es una muy buena noticia, es muy positivo. El once de inicio todavía no, faltan dos semanas, nosotros estamos claros que tenemos trabajo qué hacer para definir al once inicial”, destacó Larcamón.

Sobre el porcentaje que tiene su equipo para lograr un nivel óptimo ahondó: “Vamos bien, no sé de porcentajes porque eso es relativo, las variables en el futbol son muchísimas, pero sí, el equipo ha incorporado muy rápidamente la identidad y la propuesta de juego. La realidad es que las características individuales de los jugadores nos permiten avanzar mucho en la idea”.

DESEOS

En vísperas de la Navidad, el técnico argentino desea de “Papá Noel” algunos regalos, entre ellos más de los nuevos elementos verdiblancos.

“Hay que esperar a Papá Noel, la dirigencia se ha movido muy bien, siento que vamos a terminar conformando un buen plantel, para mediados de la semana que viene estamos en la posibilidad de poder anunciar algo” adelantó el timonel sudamericano.

“Me porté bien durante el año, se ha trabajado muy bien, hay que respetar los pasos para oficializar, en cualquier momento una negociación se puede caer, pero estoy seguro de que en la conformación del plantel se ha hecho muy buen trabajo”, añadió Larcamón.

Sobre su plantel adelantó que Julien Célestine no entra en planes para la siguiente campaña, situación que libera una segunda plaza de extranjero ya que se suma a la baja de Federico Martínez que se incorporó al Club Nacional de Uruguay. Hasta el momento la primera alta es la “Canelo” Angulo que llega procedente de Chivas.