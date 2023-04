León padecerá la baja de uno de sus pilares defensivos ante Chivas

De cara a un duelo trascendental en la Liga MX frente a Chivas y luego del inesperado tropiezo en Concachampions frente al Violette AC de Haití, el panorama no pinta tan sencillo para La Fiera que seguirá padeciendo de bajas sensibles ya que ahora se suma la de Stiven Barreiro, uno de los pilares en sector defensivo.

En el que definitivamente es su mejor semestre con los esmeraldas, no por números, si no en base a lo mostrado sobre el terreno de juego, el colombiano no podrá ver acción el próximo sábado ya que en la jornada anterior contra Cruz Azul acumuló su quinta amonestación, lo que se traduce en un juego de castigo y una multa que, a estas alturas de la campaña, ha de ser lo de menos para el sudamericano.

Primero con Tesillo, luego con Frías, incluso hasta con Bellón y Ambriz, lo de Barreiro ha sido realmente destacado en la central, colaborando para que la zaga leonesa sea la más sólida de toda la competencia; de hecho, solo Tigres ha permitido los 11 goles que le han hecho a los verdiblancos después de 14 jornadas en el Clausura 2023.

El nacido hace 28 años en Valle del Cauca ha contabilizado el 99.13 por ciento de los minutos posibles en el certamen, su acumulado es de 1,249, 20 por debajo de lo que registró en la fase regular del Guard1anes 2021, cifra que sin duda la acabará superando en las últimas dos jornadas ante Tijuana y Tigres, aunque se quedará corto de los 1,501 minutos que sumó en la fase regular del Guard1anes 2020, justamente la campaña en la que el cuadro en ese entonces dirigido por Nacho Ambriz alcanzó el octavo gallardete.

Cabe destacar que, Barreiro tendría todos los minutos de lo que va de la campaña, solo que en la fecha dos frente a Necaxa salió de cambio al 88´ de tiempo corrido y en la seis ante Gallos Blancos de Querétaro, igualmente fue removido a nueve del final.

Así que, sin el cafetalero a disposición, Nicolás Larcamón moverá sus piezas por enésima ocasión, apuntando a que Adonis Frías juegue al lado de Paul Bellón, pero eso no es todo ya que “El Perro” Romero aún debe un duelo de suspensión, en tanto que “El Jefecito” Rodríguez y Yairo Moreno se mantienen entre algodones; de esta manera, Fidel Ambriz y Joel Campbell deberían volver a trabajar en el centro del campo y Elías Hernández como volante por el costado izquierdo.

Pese a todos estos líos, León intentará mantenerse en zona de clasificación directa, tierra prometida a la que también desean escalar Pachuca y el mismo Rebaño Sagrado que recién sepultó una rachita de tres partidos sin poder ganar.

En números