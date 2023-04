Derrota en Concachampions despreocupa a Larcamón

León, Guanajuato.- Nicolás Larcamón quita importancia a los registros y las cifras, más allá de la derrota ante Violette, al estratega le basta con la clasificación a semifinales de la Concachampions. El tropiezo desagrada, pero acepta la desazón ya que debe preparar la disputa simultánea del certamen de clubes de la Concacaf y la Liga MX.

“Nos quedamos con lo positivo, la serie tuvo en este segundo partido un condicionante que tenía que ver con la posibilidad de tener cierto margen. Quizás asumimos más riesgo de una rotación, creo que nos faltó esa contundencia necesaria para no complicarse el partido, ellos (Violette AC) fueron un equipo que a lo largo de los 180 minutos se plantaron frente a la serie”, reconoció Larcamón luego del tropiezo en República Dominicana.

Con la derrota de 2-1, el “cuadro” zapatero cortó una racha de 13 partidos sin derrota, cifra que se divide en diez juegos de Liga MX y tres en Concachampions, más allá de la racha que se esfuma Nico está en paz ya que logró avanzar de fase.

“La valoración del equipo es positiva, no nos gusta haber dejado el invicto de tantos partidos, pero también acá no vamos por alcanzar registros estadísticos. Es indudable que nosotros queríamos clasificar, cosa que se logró. El hecho de haber perdido el segundo partido nos deja un sabor amargo. Las exigencias en ambos torneos nos llevan un poco más al recambio, algunas lesiones, sanciones hacen que no priorizaramos tanto el hecho de pensar en el registro sino en clasificarnos”, añadió el estratega leonés.

Por otra parte, aplaudió la labor que ha realizado su plantel para encarar y contender seriamente en el torneo regional y la competición local donde marcha en el cuarto lugar.

“Estamos contentos por lo que viene siendo el desarrollo del semestre, pero ahora entramos en esa parte decisiva, en donde todo se define. Hay que capitalizar todo el gran trabajo, todo el esfuerzo que hacen los muchachos a diario. Destacó el esfuerzo del equipo, pero en este mes y medio que tenemos por delante tenemos grandes oportunidades de trascendencia, queremos ir por eso, queremos ambicionar instancias decisivas”, concluyó Larcamón.