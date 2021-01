León es la oportunidad que buscaba Víctor Dávila en México

León, Guanajuato.- Estar a la altura del actual campeón del futbol mexicano no será fácil, sin embargo, Víctor Dávila espera responder con creces a la confianza que en él han depositado directiva, cuerpo técnico y hasta la afición.

“Uno llega con muchas aspiraciones, siento una responsabilidad enorme de llegar a un equipo que juega tan bien y más porque con Nacho (Ambriz) hablé desde antes la posibilidad de mi llegada, así que ver su confianza me da responsabilidad para poder confirmar las palabras que decía Nacho de mí y la confianza que me tiene”, manifestó el atacante chileno.

Para el ex futbolista de Necaxa y Pachuca estar en tierras esmeraldas “es una linda oportunidad, muchos jugadores llegan a León para explotar todo su nivel, algunos como yo llegan de Pachuca y hay que aprovechar esto porque no es fácil venir a un equipo que recién salió campeón, que juega maravilloso, así que espero poder acoplarme bien al equipo, tener la mayor cantidad de minutos y tratar de explotar el potencial que tengo”.

Por otra parte, Dávila coincidió con “El Oso” González, otra de las nuevas incorporaciones que tendrá La Fiera para el Guard1anes 2021, al momento de señalar que León ya es uno de los clubes grandes del balompié azteca.

“Para mi esta es una institución grande, no tengo muchos años aquí en la liga, pero en el tiempo que he estado el equipo ha hecho mucho y se ha hablado mucho de todo lo que hace dentro y fuera de la cancha, entonces yo espero ser un aporte y ayudar para que el club todavía sea mucho más grande de lo que ya lo es ahora”.

EN SINTONÍA CON AMBRIZ

Por allá de 2018 fue Nacho Ambriz el encargado de traer al andino a la Liga MX, esto cuando el actual “domador” comandaba el banquillo necaxista, por ello es que Víctor Dávila busca no defraudar al estratega verdiblanco.

“Nacho fue mi primer entrenador aquí en la liga mexicana, siempre hubo con él un acercamiento de mucho respeto, había platicado de las intenciones de traerme, pero no era fácil porque yo recién llegaba a Pachuca y agradecido por ese interés que mostró, la verdad que al ver el proyecto yo tenía muchas ganas de venir, no se pudo dar antes y por ahora Nacho me ha pedido que juegue como lo hacía en Necaxa, muy suelto y más libre”.

El oriundo de Iquique espera que su paso por León no sólo lo lleve de vuelta al representativo chileno, sino también al futbol europeo, una meta que tiene a corto plazo.