León acogerá la tercera etapa del Circuito Femenil de Padel MX

León, Gto.- Porque las mujeres de México y León también juegan al pádel, del 29 de septiembre al 1 de octubre, el Club Península de la capital cuerera albergará la tercera fecha del nuevo Circuito Femenil MX de la especialidad.

Y es que el pádel es la disciplina de raqueta que más adeptos se encuentra ganando en este momento no solo en el país, sino también en todo el mundo, prueba de ello es la gran difusión que se la ha venido dando en los últimos meses al Tour Mundial, donde España y Argentina ha mostrado su poderío, sin embargo, ahora son las padelistas aztecas las que quieren comenzar a brillar y el primer paso ha sido la creación de este serial pensado única y exclusivamente para las damas.

En charla con El Sol de León, su fundadora Lina Velázquez, campeona en torneos en cuarta fuerza, explicó que el proyecto nace “cuando me doy cuenta de que a las mujeres nos estaban peluseando, yo contenta con mi premio de 2 mil pesos, pero a los varones les daban 20 mil, aparte de que nos estaban dando horarios de 7 de la mañana y 10 de la noche, me puse a pensar y no estaba bien, ¿por qué esa diferencia?

Entonces, decidí organizar el mejor torneo femenil y porque las mujeres nos lo merecíamos, nos esforzamos mucho para ser mamás, trabajadoras, emprendedoras y toda la gente que me acompaña estamos poniendo el mejor de los esfuerzos para tener un torneo de calidad y de nivel”.

En este mismo sentido, Velázquez señaló que el pádel “nos hace competitivas, mejores personas y este es un espacio donde nos vamos a sentir bienvenidas y respetadas. La verdad este deporte no es difícil hacerlo, es muy amigable, muchas personas podrán decir que jamás en la vida han tomado una raqueta de tenis o de ping-pong y créanme que no es necesario, yo tampoco lo hice y llegué a ser campeona, tampoco es de tener el mejor físico para divertirte con este deporte”.

El circuito comprende cinco categorías: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Fuerza, al igual que Principiantes para aquellas raquetistas con menos de seis meses de experiencia.

La meta es rebasar las 100 parejas inscritas que se tuvieron hace unos días en Puebla. Cabe señalar que, tras la visita al Bajío, la temporada aún tendrá dos eventos más en la capital del país, del 19 al 21 de octubre y del 8 al 10 de diciembre, en Hermosillo del 6 al 8 de octubre y del 27 al 29 del próximo mes en Guadalajara.

Algunas de las padelistas a considerar son la local Alejandra Aguilar, catalogada como una de las mejores exponentes a nivel nacional, además de Ana María Cabrejos, Aranza Gallardo, Natalia Blanco, Belén Hernández, Regina Gutiérrez y Adriana Corona.