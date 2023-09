Liguilla a la vista para Las Fieras

León, Gto.- Las Fieras se reencontraron con el triunfo, dejaron atrás una rachita de dos derrotas en fila y de paso volvieron a meterse en puestos de liguilla. 3-0 final sobre el Atlético de San Luis, con doblete incluido de la brasileña “Mariazinha”.

El cuadro esmeralda dirigido por Alejandro Corona no lo había hecho mal en sus pasados duelos contra Pumas y Tigres, desatenciones defensivas le habían pasado la factura, las cuales en esta ocasión no se presentaron, mostrándose mucho más aplicado en sector bajo y consiguiendo capitalizar las oportunidades que generó al frente, aunque de no ser por las oportunas intervenciones de Nicole Buenfil, el marcador pudo haberse resuelto con mayor tranquilidad desde la primera mitad.

Bajo una copiosa lluvia en la cancha del Nou Camp que, aguantó de principio a fin la llovizna, el hielo se rompió al minuto 20. La extuza Lizbeth Ángeles hizo conexión con María Alves, quien solo tuvo que plantarse de frente a Buenfil para liquidarla con un toque sutil y preciso por arriba. De manera justa, el equipo felino se estaba imponiendo y es que antes del primero, Barrientos lo había avisado en un frentazo un poco forzado que se fue apenas por un lado y posteriormente vino una media tijera de Calderón que puso a trabajar horas extras a la guardameta visitante.

San Luis quiso quitarse de encima el dominio de unas verdes que hacían ancho el campo al buscar los desdobles de Rausch y las incorporaciones de la costarricense Lixy Rodríguez, quien por cierto, en uno de sus arribos se perdió un claro mano a mano. Lo más peligroso del “Atleti” fue un disparo dentro del área de Silvana González, no sabiendo aprovechar la esférica muerta que le dejó “La Chule” Bravo en un flojo despeje.

Para la segunda parte, la jamaicana Trudi Carter se quedó cerca de la igualada, solo que su tiro a pelota quieta fue desviado en el fondo por Ángeles Martínez, ahora titular bajo los tres palos, luego de la lesión de Renatta Cota en el duelo anterior. Parecía que San Luis iba encontrándose mejor sobre el terreno de juego, sin embargo, en un tiro de esquina por el costado de la derecha, vino el certero martillazo de la goleadora Yashira Barrientos, que llegó a seis anotaciones en el Apertura 2023.

Las potosinas estaban liquidadas, lejos de la posibilidad de sacar puntos en condición de visitantes, más aún con el tercero a cinco del final, obra de “Mariazinha”. Las leonas registraron su quinta victoria de locales, para de esta manera arribar a 18 unidades y colocarse en el sexto casillero. Para la doceava jornada, a celebrarse después de la fecha FIFA, Las Fieras visitarán a Cruz Azul y San Luis recibirá a las “Xolas” de Tijuana.

Y los golazos de @clubleonfemenil los vives también a través de @FOXSportsMX.#RugeConEllas 🙋🏻‍♀️ https://t.co/4H1wrN5ft2 — Club León (@clubleonfc) September 18, 2023