Laura Galván rompe su propia marca en 1500 metros

La guanajuatense Laura Galván sigue incrementando su legado y figura en la pista, de nueva cuenta rompió el récord mexicano en la prueba de 1500 metros, hazaña que logró durante su participación en el Sound Running Track Meet en San Juan Capistrano, California.

La campeona panamericana de Lima 2019 sigue demostrando que las marcas están para superarse, ahora en la pista californiana la ‘Gacela de la Sauceda’ se llevó el primer puesto en la prueba de los 1500 metros planos registrando cuatro minutos con siete segundos y seis centésimas.

Con dicho cronometraje estableció rompió el récord mexicano el cual pertenecía a la misma Laura Galván siendo la anterior marca de 4:08.14 la cual estableció en 2021.

“Muy contenta de poderle bajar un segundito al récord que tenía, he estado intentando bajarlo desde el año pasado, finalmente se dio, la carrera se dio, cada vez que se corre un 1500 voy aprendiendo porque es una carrera súper complicada de correr, esta vez se me dio”, expuso Laura Galván en entrevista para el portal Correr sin Fronteras.

Con la guanajuatense en el primer lugar, el resto del podio se repartió entre Yolanda Ngarambe con 4:10.50, seguida por Georgie Hartigan que cerró con 4:10.70.

La semifondista guanajuatense sumó otro triunfo en Estados Unidos, el pasado 30 de abril ganó los 1500 metros del World Athletics Continental Tour Drake Relays celebrado en De Moines, Iowa con marca de 4:09.82.

Otro representante guanajuatense en el mismo evento fue Eduardo Rodríguez que obtuvo el segundo lugar en los 1500m varonil. El corredor irapuatense cruzó la meta en 3 minutos 43 segundos y 10 centésimas.

“Es la menor carrera en la que mejor me he sentido físicamente, esto me da mucha felicidad, este tiempo para mí es muy significativo, me levanté por mi familia, aquí estamos luchando, no me voy a dar por vencido hasta tener la marca olímpica, no pararé hasta cumplirla”, señaló ‘Lalo’ Rodríguez

Caleb Webb de Estados Unidos se llevó el primer puesto con 3:42.21, mientras Isaac Green de la Universidad de Washington se llevó el tercer puesto con 3:44.19.