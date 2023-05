Las Fieras vencen a Tijuana para cerrar el Clausura 2023 en casa

León, Guanajuato.- De lo perdido a lo encontrado, Las Fieras al menos pudieron bajar el telón de su participación en casa con una victoria de 2 goles por 1 frente a las “Xolas” de Tijuana que han visto seriamente comprometidas sus chances de acceder a la liguilla.

Ya sin opciones de clasificarse a la fiesta grande, después de lo que fue la derrota de la semana pasada en Toluca, el conjunto panza verde salió decidido a regalarle una última alegría a su afición. De entrada, las ausencias de las argentinas Ruth Bravo y Mariana Larroquette, además de la goleadora Daniela Calderón que, comenzó en la banca, no hacían vaticinar una buena tarde en la “guarida” para el elenco dirigido por Alejandro Corona, sin embargo, acabó siendo todo lo contrario con un once dinámico y del cual tomaron parte algunas jugadoras que no venían con tantos minutos en la campaña, casos de Álvarez, Cuevas, Barrientos y Woodall.

Los primeros 45 minutos fueron realmente malos, muy pobres en nivel futbolístico, quizás entendible del lado verdiblanco al no jugarse mucho, pero la visita tenía la obligación de ir a buscar el partido, tomando en cuenta que se encontraba en plena lucha por los puestos de clasificación. El problema de las fronterizas fue que padecieron la baja de su máxima artillera, Renaé Cuellar, así como la de la examericanista Verónica Pérez; además, la estadounidense Angelina Hix que, si vio participación, no anduvo del todo fina y es que le ha costado regresar a su mejor versión tras un par de lesiones y una expulsión.

Un León más relajado, ya sin presión, abrió el marcador al 38´ en una mala salida de la guardameta Ale Gutiérrez, así que la pelota fue recentrada por Barrientos y cerrando a segundo palo apareció de cabeza Woodall para enviar el balón al regazo de las redes enemigas. La localía lo estaba ganando con lo mínimo, pero de manera justa y todavía tuvo para encajar uno más antes del descanso, solo que el tiro de Cuevas se fue por arriba.

Para el complemento, la tónica no varió mucho; de hecho, Tijuana se salvó de ver la roja a Inglis Hernández, quien ya amonestada, le dejó zendo planchazo a la costarricense Lixy Rodríguez. Ni con cuatro cambios antes de comenzar la segunda parte las bajacalifornianas mostraban mejoría, solo que en un chispazo, un trazo largo a Daniela Espinosa que, lo definió cruzado, llegó el empate de las entrenadas por Juan Romo.

La igualada resultaba ser un duro castigo para unas leonas que habían hecho el gasto. La buena noticia es que tres minutos más tarde, Rausch centró por derecha y dentro del área Yashira Barrientos rubricó con un frentazo certero y letal; de esta manera, las verdes ganaron por quinta vez en el torneo y como consuelo, si es que sirve de eso, de vencer al Atlas en la fecha final podrían alcanzar esos 21 puntos que se hicieron el semestre anterior en lo que fue el ocaso de la era Adrián Martínez.