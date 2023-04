Las Fieras ven de cerca la eliminación tras empatar con Santos

León, Guanajuato.- El último tren rumbo a la liguilla parece se le ha ido al León Femenil que, jugando en la “guarida”, solo le alcanzó para rescatar el empate a uno contra Santos.

Las acciones no comenzaron del todo mal para el cuadro entrenado por Alejandro Corona y es que apenas al minuto 13, un fogonazo dentro del área a cargo de la exatacante de Chivas, Yashira Barrientos, puso en ventaja a Las Fieras que soñaban con ponerse a tiro de piedra de los puestos de clasificación.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el trámite se le volteó por completo al elenco panza verde, todo producto de la roja que vio su jugadora más determinante de mediocampo hacia adelante, la argentina Mariana Larroquette. La seleccionada albiceleste primero erró de fea forma el que era el segundo tanto, escapando por el costado de la izquierda, pero con una definición de tres dedos que resultó sobrada y deficiente ante la presencia de la cancerbera Paola Calderón.

La terrible noche de “Larro” no terminaría ahí, ya que el silbante Jorge Ortiz, no dudó en expulsarla tras recetarle zendo manotazo a una de sus marcadoras. Primer tarjetón rojo para la pampera en casi ya año de estadía con las verdiblancas. La baja de la sudamericana le movió los planes a Corona, quien tuvo que ajustar sobre la marcha, pese a que sus cambios los lanzó hasta la segunda mitad, incluido el regreso de “La Chule” Bravo, quien debido a una lesión no veía actividad desde la jornada nueve.

Las leonas tuvieron la chance de sacar una renta más provechosa, pero el arco lagunero se les cerró. La méxico-alemana Mayalu Rausch se perdió una clara en disparo cruzado que casi le sacó pintura al palo, después Díaz falló en su soledad dentro del área y en contragolpe que parecía para mucho más, Calderón voló su intento cuando solo era resolver por abajo y con potencia sobre el achique de Calderón.

Así que todos los errores del cuadro de casa pasaron factura, de tal manera que al 63´ de tiempo corrido, Cinthya Peraza, la más bajita del elenco coahuilense, empató las acciones de cabeza. Las Fieras incluso lo cerraron con nueve, Esquivias cortó un avance promisorio, solo que las Guerreras ya no encontraron la manera de hacer el de la diferencia.

La igualada le sirvió poco a ambos. Santos está prácticamente eliminado con 13 puntos y León va por un milagro cuando solo restan nueve unidades por disputar. Un nuevo fracaso toca a las puertas de la escuadra guanajuatense que sólo ha accedido a una fiesta grande.