Las Fieras buscan reencontrarse con el triunfo ante Chivas

La goleada ante Tigres es pasado, Las Fieras ahora fijan su objetivo en las Chivas Rayadas del Guadalajara, uno de los protagonistas por tradición en la Liga MX Femenil.

Joselyn de la Rosa, centrocampista del conjunto esmeralda, manifestó que el plantel ha ganado nuevos bríos durante la pausa del torneo por la fecha FIFA, de tal forma que existe plena confianza de sacar el próximo domingo un buen resultado de las instalaciones de Verde Valle.

“Sabemos que Chivas viene motivado por haber ganado sus últimos juegos, pero nosotras estamos motivadas, lo de Tigres no nos afectó en nada y hemos aprendido de todos los errores que cometimos en ese encuentro”, apuntó la oriunda del puerto de Acapulco.

Luego de siete fechas y pese a situarse muy cerca de los puestos de liguilla, De la Rosa reconoció que a este León le ha faltado “un poco de mayor constancia, eso creo que nos ha venido afectado, vamos un juego bueno y otro no tanto, pero lo que está claro es que cada juego nos esforzamos al máximo y este torneo tenemos la confianza de podernos meter entre los mejores ocho equipos”.

“Scarlett (Anaya) nos ha dado mucha confianza y ahora nos toca demostrar eso en el campo, el equipo se siente bien, lo veo motivado y Chivas es un rival fuerte, con el que siempre hay una rivalidad especial, pero nosotras pensamos que podemos regresar a casa con los tres puntos”, agregó la surgida de las filas del Club Pachuca.

Finalmente, en el plano individual, Joselyn, que es la jugadora con más minutos en la campaña para el cuadro panza verde, aseguró que “me siento bien, completa, motivada y con mucha energía, creo que me he esforzado muchísimo para estar dentro de las 11 y siempre trabajando duro porque nadie tiene un lugar asegurado en el once titular”.

