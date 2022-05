Lamenta Rommel Pacheco que líos federativos perjudiquen a atletas

Guanajuato, Guanajuato.- El cuatro veces olímpico, hoy diputado federal, Rommel Pacheco, hizo un llamado a la unidad para toda la familia de los deportes acuáticos en México, especialmente en su disciplina, los clavados, que evidenció un ruptura casi total en el más reciente selectivo a los Campeonatos Mundiales de la FINA organizado por la Comisión Estabilizadora para la FMN.

No ver en acción en este clasificatorio a los mejores exponentes del país, que en su mayoría tiene a su cargo el profesor Iván Bautista, resultó una entera decepción para el integrante de la Comisión de Deporte del Congreso de la Unión.

Deportes Van cinco clavadistas guanajuatenses a los Mundiales FINA

“Es triste que esté pasando esto, creo que el país ya tiene bastante división y lo que se debe hacer es sumar, hacer equipo y que los deportistas no sean los que salgan perjudicados por esta grilla, como todo mundo sabe hay una federación reconocida por la CONADE, hay un comité regulador mandado por la FINA y es triste no ver en estos selectivos a los mejores para mandar al equipo más completo al Mundial, esto no debería pasar y hacer el llamado a las asociaciones de natación, que se unan, que vean lo mejor para sus atletas y entrenadores, que a todo esto se le dé vuelta y que los deportistas no se vean perjudicados”, dijo Pacheco en entrevista con OEM Guanajuato.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

El yucateco no minimizó lo hecho por la nueva generación de clavadistas que acudió al selectivo en Guanajuato, sin embargo, dejó en claro que “es una pena no ver a gente de gran nivel como Randal (Willars), Aranza (Vázquez), como muchos otros que estuvieron en Juegos Olímpicos y fueron finalistas, hoy en un selectivo para un Mundial que no estén todos es triste y no es demeritar a los que estuvieron, que lo hicieron muy bien, pero me hubiera gustado ver no solo una porción, sino a todos y los mejores. Hay que ver más allá de los intereses políticos y personales y ver por el bien del deporte, uno como cargo público esta tres, seis años, pero los deportistas siguen, a mí me tocó estar cuatro administraciones federales, políticos van y vienen, pero el atleta se queda mucho tiempo y solo debe enfocarse a entrenar, a cuidarse, a estudiar, ser buen ejemplo y las autoridades a proveer las herramientas”.

NO VE UNA PRONTA SOLUCIÓN

Desde su nueva trinchera fuera de la fosa, Rommel Pacheco es realista y reconoció que no ve una solución inmediata a todos los líos que ha venido arrastrando el organismo que rige los deportes acuáticos en el país, esto a raíz de la situación legal de Kiril Todorov, desconocido por la Federación Internacional de Natación como titular de la FMN.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Un proceso y una demanda internacional como puede durar un año, puede durar cinco años, no creo que vaya más de tres porque esto es de administraciones. Yo tengo excelente comunicación con la CONADE, con el COM, con las federaciones y hay que sentarnos y resolverlo, que no pase esto, dirán es un año, pero no es un año, viene un Mundial que a su vez da el pase a las Series Mundiales y te dan fogueo a los Olímpicos, de verdad que todo esto puede dañar a esta nueva generación”.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Para Pacheco Marrufo, en el deporte mexicano en general “falta un plan maestro a 20, 30, 40 años, donde no importa quien llegue, que todo vaya por una misma, no que cada vez que llegue una administración diga, a mí se me ocurre hacer esto y entre esto y esto seguimos estancados, sino es que vamos retrocediendo, es triste que el recurso del deporte cada año sufra una disminución, ahora fue de 300 millones de pesos y eso en que afecta, en que si hay menos presupuesto federal llega menos a los estados y no solo es el deporte de alto rendimiento, es el deporte para todos, que todos tengan acceso a cualquier deportivo o parque y de ahí se va profesionalizando hasta el alto rendimiento, es una cadena que hoy no lo ven así, creen que el deporte es gasto y no me canso de decir que es una inversión a prevención del delito y a temas de salud”.