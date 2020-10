León, Guanajuato; 21 de Octubre del 2020.- Cuatro goles en los últimos cuatro duelos disputados, son fiel reflejo de que la mejor versión de Jean Meneses está de vuelta.

Y es que hubo un antes y un después en el Guard1anes 2020 para el mediocampista del León y ese punto de quiebre se dio en la fecha 10 cuando “El Takeshi” ni siquiera entró en la convocatoria para enfrentar a los Gallos Blancos de Querétaro.

A mí también me sorprendió, no me lo esperaba, pero fue necesario, lo tomé como un momento para hacer autocrítica y sabía que la única forma de volver y ayudar al equipo era retomando mi nivel en base al trabajo doble, así que sirvió, se ve reflejado en el día a día y a ese momento tan extraño super sacarle el mejor provecho.

Hoy, con lo mostrado y conseguido frente a Pumas, San Luis, Mazatlán y América, el andino ya es el segundo mejor goleador de La Fiera en el torneo, sólo detrás de Ángel Mena.

“Uno siempre cuando le toca jugar o entrar de recambio trata de dar lo mejor, ahora me tocó volver a la titularidad, pero lo importante de todo esto es ayudar a que el equipo logre lo que se trabaja en la semana, ahora en este último partido nos costó un poquito, tuve por ahí un error, pero que bueno que se pudo revertir el marcador”.

JUEGA DONDE LO PONGAN

Como volante por izquierda, de media punta o metido a las espaldas de los atacantes, Jean Meneses dejó en claro que jugará donde Nacho Ambriz disponga, sin embargo, el seleccionado de su país apuntó que por sus condiciones siempre se sentirá mucho más cómodo partiendo desde la banda.

“Ya me ha tocado jugar en varios puestos y creo que en todos me he sentido bien, mientras sea útil para el equipo jugaré donde me pida el técnico, pero me siento más cómodo viniendo de fuera hacia dentro para buscar el mano a mano y jugármela en lo individual para el centro o una asistencia, pero insisto, yo a disposición donde me necesiten”.

SOLO PIENSAN EN EL TÍTULO

Los esmeraldas lo tienen claro, pasar a la historia es algo que sólo conseguirán si llega la octava estrella para el club, de lo contrario, de poco o nada habrán servido las buenas rachas, los récords de victorias o el siempre vistoso futbol que suelen desplegar.

“Lo que se ha dicho es que el equipo quiere terminar lo más alto posible, superando lo que se ha hecho en los últimos torneos y la única manera de lograr eso es ganando el campeonato. Llevamos más de dos años con Nacho (Ambriz), todos estamos convencidos de que se puede lograr el título y él nos recalca día a día que sólo vamos a entrar en la historia del club si ganamos el título y estamos trabajando para lograrlo”, aseveró Jean.





En Números…

5 Torneos para Jean Meneses en las filas del Club León

872 Minutos los que registra el chileno en el Guard1anes 2020

5 Goles ha logrado marcar el mediocampista durante este semestre