La Fiera va a la caza de su primera final de Concachampions

El último episodio de la trilogía entre León y Tigres le dará a cualquiera de estos dos un boleto directo y sin escalas a la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

No hay mañana, especialmente para La Fiera que llega en desventaja, pero que sobre todo le trae ganas a un torneo donde no la ha pasado nada bien en las últimos tres años, recordando las eliminaciones a las primeras de cambio frente a Los Ángeles FC y Toronto FC en 2020 y 2021, respectivamente, mientras que en 2022 su verdugo fue otro de la Major League Soccer (MLS), el Seattle Sounders, aunque en esa ocasión la escuadra guanajuatense dijo adiós en los cuartos de final.

Ahora, los verdiblancos han hecho su camino tras eliminar al Tauro FC panameño, luego echaron al Violette AC de Haití y frente a la “U” de Nuevo se disputan un compromiso realmente histórico, toda vez que la llamada internacionalización es algo que se les ha negado, aun cuando hace un par de años conquistaron la Leagues Cup.

Del otro lado, los de la Sultana lograron salir vivos de una compleja serie de octavos de final ante el Orlando City FC, posteriormente avasallaron al Olimpia hondureño y estar situados en esta instancia es algo que no desconocen; de hecho, fue en 2020 cuando la escuadra universitaria conquistó su única Concachampions y luego se quedó en el segundo puesto del Mundial de Clubes tras caer con el Bayern Múnich.

Así que esas mismas vivencias del elenco norteño, son las que desea experimentar Nicolás Larcamón y compañía. El “domador” va con todo lo que tiene a disposición, salvó las sensibles bajas de los suspendidos Iván Moreno y Osvaldo Rodríguez, así como del lesionado Alfonso “El Plátano” Alvarado, aunque por otra parte, las buenas noticias han llegado a la “guarida” con los regresos de los colombianos William Tesillo y Yairo Moreno; de esta manera, se vislumbra que Byron Castillo ocupe la lateral derecha, Barreiro y Frías como centrales y por izquierda Tesillo, en una función que no desconoce, pero de no ser el cafetalero, entonces la opción es Oscar Villa. En mediocampo y ataque no habría mayores ajustes, siendo Ambriz y Romero el doble escudo, volanteando Hernández y Mena, además de Dávila y Di Yorio en el ataque.

Enfrente los Tigres ya no serán lo mismo que el domingo, con Aquino, Quiñones y en especial con André-Pierre Gignac, la situación va a cambiar y no le será tan fácil a los esmeraldas ir por ese tanto que los ponga del otro lado. A los de Zuazua les basta con el empate para hacerse una vez más finalistas. Las acciones inician a las 20:00 horas.

El Juego