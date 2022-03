La Fiera se da un respiro al ganar de visita en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.-.- Fue la ocasión perfecta para sacudirse las malas rachas. León dejó atrás su fracaso en la Concachampions y Santiago Ormeño se reencontró con las redes enemigas, así La Fiera se impuso 1 a 2 en su visita al Mazatlán FC que estrenaba timonel en la figura de Gabriel Caballero.

Para los esmeraldas era ganar como fuera, pero ganar. Al final, los del Bajío sufrieron demás en un partido que lo tuvieron incluso para encajar el tercero. Los cañoneros empujaron, lo llevaron al límite, pero ni eso les fue suficiente.

León no buscaba quien se la hiciera, sino quien se la pagara, y en el papel Mazatlán lucía como un rival a modo para retomar la senda de la victoria, tomando en cuenta que los sinaloenses arribaban a este compromiso como sotaneros de la tabla.

En media hora, al juego le dolió todo, la pelota lloró con un trámite entrecortado y con dos escuadras que transpiraron la playera, pero que no le pusieron tanta claridad e inteligencia al momento de querer generar opciones. Tan trompicado estaba todo, que el novel silbante Ismael López también se metió en esa inercia y disparó hasta cuatro tarjetones amarillos en un lapso no mayor a los 10 minutos.

Las emociones por fin llegaron al “Kraken” y fueron cortesía de la escuadra felina. Los comandados por Ariel Holan ya venían encontrando profundidad por los costados y precisamente por esa vía se abrió el camino. Al 39´, Tesillo hizo kilométrica conexión con Mosquera y este asistió de gran manera al ingreso de “Santi” Colombatto. León le ponía número a la casa con una pincelada de futbol asociación.

El problema para los cañoneros fue que no pudieron reponerse de ese tanto, así que La Fiera siguió en lo suyo y al minuto 44, Vikonis escupió el riflazo de Dávila, pero en una segunda jugada llegó Ormeño de espaldas al arco para marcar su primera diana en partido de liga con el cuadro guanajuatense. Fueron 25 cotejos de sequía para el ex camotero.

Caballero y los suyos buscaron recortar distancias en el complemento, “El Eterno” intentó que su gente de ataque como Benedetti, Bello y Sosa, jugaran mucho más compactos y la propuesta le arrojó dividendos. Roberto Meraz le ganó las espaldas a Tesillo y enseguida sacó potente zurdazo que dejó sin chance alguna a Cota.

La noche se prendió en Mazatlán con una oncena local que se abalanzó sobre territorio contrario y los verdiblancos a sufrir, a defender la mínima ventaja y apelando a la labor de una línea defensiva que ha sido castigada y exhibida en las últimas semanas.

Holan no quiso sorpresas, ajustó una que otra pieza y le resultó. De lo perdido a lo encontrado, León se levantó en un momento de apremió, se instaló en las 18 unidades y está a tiro de piedra de ese cuarto puesto que entrega pase directo a la liguilla. Mazatlán seguirá navegando en el fondo.

Liga MX

Clausura 2022

Jornada 11

Mazatlán FC 1-2 León

Goles

0-1 Minuto 39.- Mosquera sirve de primera intención a la llegada de Santiago Colombatto

0-2 Minuto 44.- Vikonis rechaza tiro de Dávila y de media vuelta lo define Santiago Ormeño

1-2 Minuto 56.- Tesillo se ve superado por Roberto Meraz que resuelve de pierna izquierda

Alineaciones

Mazatlán FC: 27.- Nicolás Vikonis, 28.- Jorge Padilla (15.- Bryan Colula 75´), 3.- Néstor Vidrio, 14.- Oswaldo Alanís, 5.- Carlos Vargas, 6.- Roberto Meraz (25.- Miguel Sansores 81´), 35.- Jefferson Intriago, 21.- Eduard Bello (11.- Marco Fabián 75´), 199.- Andrés Montaño (7.- Iván Moreno 45´), 10.- Nicolás Benedetti, 9.- Gonzalo Sosa (23.- Brian Rubio 81´), DT.- Gabriel Caballero

León: 30.- Rodolfo Cota, 4.- Andrés Mosquera, 2.- Gary Kagelmacher (21.- Stiven Barreiro 72´), 6.- William Tesillo, 208.- Oscar Villa, 26.- Fidel Ambriz, 22.- Santiago Colombatto (8.- Iván Rodríguez 87´), 16.- Jean Meneses (9.- Federico Martínez 77´), 13.- Ángel Mena (11.- Elías Hernández 87´), 7.- Víctor Dávila, 14.- Santiago Ormeño (28.- David Ramírez 72´), DT.- Ariel Holan

Tarjetas Amarillas

Mazatlán FC: Padilla (20´), Benedetti (24´), Meraz (63´)

León: Mena (17´), Kagelmacher (25´), Dávila (59´), Ormeño (61´)

Tarjetas Rojas

No Hubo

Árbitro

Ismael López (Regular)

Asistentes

Pablo Hernández y Michel Espinoza

Estadio Mazatlán