La Fiera rescata punto contra Santos y piensa en repechaje

Torreón, Coahuila.- León dejó atrás una seguidilla de tres derrotas, pero tampoco lo pudo ganar. El interinato de Christian Martínez al frente de La Fiera comenzó con un empate a uno ante Santos, resultado que al menos le sirve para aferrarse a puestos de repesca.

Por instantes, los esmeraldas consiguieron recobrar la memoria, aunque por otros, fueron nuevamente ese conjunto que tiene enormes dudas en defensa y que continúa dependiendo de Rodolfo Cota bajo los tres palos.

Al menos de entrada, la mano de Martínez se vio con una buena sacudida al once inicial, propiciada también por la bajas de Tesillo, “El Jefecito” Rodríguez y Dávila, todos suspendidos. El ex guardameta puso a jugar al “Osvi” Rodríguez, que por lesión no veía minutos desde la fecha ocho, también le regresó la titularidad al “Chapo” Montes, borrado por Ariel Holan en los últimos dos compromisos y otra de las sorpresas fue el charrúa Federico Martínez en el eje del ataque.

Los verdes regresaron a su esencia en la primera mitad, poniendo a circular la redonda en todo el campo, teniendo clara posesión de ella y a partir de eso buscando el latigazo hacia los costados para explotar el desequilibrio del “Takeshi” Meneses y Ángel Mena.

Santos consintió demás, se replegó en sector defensivo y Martínez se quedó muy cerca de inaugurar el marcador en un intento que fue salvado sobre la línea por Acevedo. La presencia de Rodríguez ya le daba mayor profundidad a La Fiera por la banda izquierda, y del otro lado, “El Avión” Ramírez también daba una que otra sensación de peligro al hacer conexión con Montes o con el “Ángel del Gol”.

Pero fue hasta la parte complementaria cuando llegó el grueso de las emociones a la cancha del Territorio Santos Modelo. Mena lo avisó con un zurdazo que pasó a un lado, sin embargo, en una segunda ocasión el ecuatoriano ya no perdonó. En una especie de tiro-centro a cargo de Meneses, la bola le llegó a Mena, el mediocampista verdiblanco se quitó de encima a Acevedo y lo definió con el arco abierto al 52´ de tiempo corrido. Al final, la gente del VAR tuvo que validar la anotación, ya que el silbante Adonaí Escobedo había anulado la acción por una supuesta mano.

Con esa diana, la escuadra felina rompía una sequía de 344 minutos sin marcar, misma que arrastraba desde aquel empate con Querétaro en la jornada 12. Lástima para Martínez y los suyos que el gusto de estar en ventaja solo les duró cuatro minutitos, ya que “El Mudo” Aguirre se quitó la mordaza y de cabeza dentro del área puso tablas el compromiso.

En adelante, Cota tuvo importantes intervenciones, Acevedo no se quedó atrás y por lo mismo que el marcador ya no se movió más en La Laguna. La Fiera dio señales de vida, cambió la actitud, pero la puntería le sigue costando. La unidad le sirve a los de la capital del calzado para subir el onceavo puesto con 20 unidades y su pase al repechaje se lo disputará el próximo domingo frente al Toluca. Del otro lado, los Guerreros han quedado bastante condicionados con 17 puntos.

Liga MX

Clausura 2022

Jornada 16

Santos 1-1 León





Goles

0-1 Minuto 52.- Tiro-centro de Meneses que le queda para definir a Ángel Mena

1-1 Minuto 56.- Centro por izquierda que resuelve de cabeza en el área Eduardo Aguirre





Alineaciones

Santos: 1.- Carlos Acevedo, 14.- David Andrade (17.- Andrés Ávila 89´), 20.- Hugo Rodríguez, 21.- Matheus Doria, 8.- Carlos Orrantia (16.- Ulises Rivas 80´), 6.- Alan Cervantes (202.- Jordan Carrillo 58´), 11.- Fernando Gorriarán, 10.- Brian Lozano (12.- Jesús Ocejo 80´), 9.- Leonardo Suárez (24.- Diego Medina 58´), 15.- Harold Preciado, 19.- Eduardo Aguirre, DT.- Eduardo Fentanes

León: 30.- Rodolfo Cota, 28.- David Ramírez, 21.- Stiven Barreiro, 4.- Andrés Mosquera, 24.- Osvaldo Rodríguez (33.- Pedro Hernández 55´), 26.- Fidel Ambriz (22.- Santiago Colombatto 84´), 10.- Luis Montes, 16.- Jean Meneses, 13.- Ángel Mena, 25.- Omar Fernández (11.- Elías Hernández 70´), 9.- Federico Martínez (14.- Santiago Ormeño 84´), DT.- Christian Martínez





Tarjetas Amarillas

Santos: Cervantes (31´)

León: Martínez (7´), Barreiro (46´)





Tarjetas Rojas

No Hubo





Árbitro

Adonaí Escobedo (Regular)





Asistentes

Michel Morales y Jonathan Maximiliano





Estadio TSM Corona