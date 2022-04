León femenil a bajar el telón en casa ante Toluca

León, Gto.- Tras la victoria de Pumas ante San Luis, la liguilla dejó de ser opción para Las Fieras, que ahora solo deberán cerrar de la manera más digna un Clausura 2022 donde los resultados han escaseado de principio a fin.

Las pupilas de Adrián Martínez arrancaron el semestre con tres descalabros al hilo y ahora lo están cerrando con cuatro tropiezos en fila. León no gana desde la fecha 11 cuando superó a Puebla, siendo esa una de sus tres victorias en el torneo. Las otras dos fueron contra Querétaro y Santos, en las jornadas cinco y seis, respectivamente.

Tan mala y pobre ha resultado la campaña para las esmeraldas, que son el equipo más goleado del certamen, permitiendo 36 anotaciones en 15 compromisos; además, su ofensiva con 15 goles, solo está por encima de lo que han producido Puebla, las Guerreras y Mazatlán FC.

Las leonas le harán los honores este lunes a un Toluca que se encuentra en franca lucha por clasificar a la fiesta grande, por ello que las escarlatas no pueden permitirse un revés en la cancha del Estadio Nou Camp. Cabe recordar que en su más reciente visita a la “guarida”, esto en el Guard1anes 2021, las Diablas Rojas salieron airosas por 2 a 0, aunque en el Clausura 2020 fueron arrolladas 5-1.

Para este choque, “El Grande” Martínez no contará con su guardameta titular, Ángeles Martínez, quien sufrió la luxación del codo derecho en el duelo frente al Atlético de San Luis; de esta manera, la novel Tania Hernández recibiría su primera titularidad o bien, la otra opción es Carolina Sánchez, quien no ha sumado minutos en la actual temporada.

Las acciones inician a las 19:00 horas con arbitraje de la irapuatense Priscila Pérez Borja.

