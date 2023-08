“La Conejo” Ruiz lista para saltar de nuevo al octágono del UFC

León, Guanajuato.- En la que pareciera ser una noche de carnaval con seis gladiadores brasileños en acción, la leonesa Montserrat “Conejo” Ruiz querrá imponer su ley arriba del octágono cuando este sábado se concrete su esperado regreso al UFC.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Pasaron poco más de dos años para que Ruiz por fin volviera a la acción en la promotora de artes marciales mixtas más importantes del planeta. La oriunda de la capital del calzado tuvo que sobreponerse a un duro tropiezo en julio de 2021 frente a la amazónica Amanda Lemos, pero sobre todo a dos cirugías que la pusieron a prueba en lo físico y mental.

Regresa @ConejoMad 🇲🇽 este Sáb. 12 de agosto #UFCVegas78



SU RIVAL: https://t.co/EQb7uIi0Z1 pic.twitter.com/TD7n4xAdA4 — UFC Español (@UFCEspanol) August 9, 2023

“Estoy muy contenta de poder regresar, he estado trabajando muy fuerte, me centré mucho en retomar las bases, lo que es de escuela y muy emocionada, preparada, así que me siento lista para pelear ya este fin de semana que sin duda volverá a ser muy especial el poder subir de nuevo a la jaula”, apuntó Montserrat en entrevista para las redes sociales del Ultimate Fighting Championship.

Te puede interesar: Volverá la leonesa Montserrat “Conejo” Ruiz al octágono del UFC

El récord de Ruiz en la empresa de Dana White es de 1-1-0, ya que cuatro meses antes de caer con Lemos, tuvo un debut triunfal al superar por decisión unánime a la estadounidense Cheyanne Buys. Hay que recordar que la guanajuatense había sido programada para una tercera contienda en diciembre de 2021 contra la norteamericana Mallory Martin, solo que debido a su lesión en la rodilla izquierda tuvo que ser cancelada.

AMORIM ES EL OBJETIVO

En su reaparición dentro de la división de las 115 libras, “La Conejo” se verá las caras en UFC Fight Night 78 con otra brasileña, Jacqueline Amorim, quien en abril pasado sucumbió en su primer combate en el UFC frente a la del país de las barras y las estrellas, Sam Hughes, de ahí la imperiosa necesidad que tienen ambas de salir con el brazo en alto.

“Será una batalla muy dura, las dos venimos de perder, entonces será una guerra entre las dos, pero algo sano, habrá una ganadora y esa debo ser yo, claro que me visualizo ganando y no hay más, la misión es ganar, solo eso”, dijo Ruiz.

Finalmente, la también expeleadora de XFL e Invicta FC cuya foja profesional es de 10 victorias, dos de esas por nocaut y tres más por la vía del sometimiento, además de un par de derrotas, aseguró que ha estudiado a la perfección a Amorim, por eso “me he basado mucho en mi boxeo, he trabajado con mis puños, mi caminado, no he dejado la lucha que es mi fuerte y era cuestión de regresar a lo básico para poder efectuar una buena pelea”.

Frente a Frente