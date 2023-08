“Kaiser” Valtierra quiere noquear en la “pelea de su vida”

A unas cuantas horas para que se dé el encontronazo entre Jair Valtierra y Lindolfo Delgado, el boxeador leonés encara la que considera la pelea de su vida ya que se presenta en Estados Unidos ante una figura del pugilismo nacional, para este reto, el llamado “Kaiser” busca el nocaut sobre su rival.

El encontronazo entre Valtierra y Delgado está programado para este sábado en Glendale, California. En el ring, el pugilista leonés y su contrincante de Nuevo León se medirán a 10 asaltos en la división de peso welter, el escenario será la Desert Diamond Arena donde se cruzan como estelares los mexicanos Emanuel “Vaquero” Navarrete y Óscar Valdez.

“Me siento muy fuerte, mucho más maduro, veo este compromiso como la pelea de mi vida, es una gran oportunidad, se da en Estados Unidos y sé que haciendo un buen papel se me pueden abrir las puertas a muchas más oportunidades, a rivales más fuertes. Todo el mundo del boxeo verá esta pelea y me siento muy preparado”, comentó Jair Valtierra en charla para El Sol de León.

Para sazonar y añadir trascendencia a la batalla, en la cartelera pasó a ser coestelar ya que se canceló el duelo entre el mexicano Diego “Azabache” Torres y el estadounidense Raymond Muratalla, este último sufrió una lesión.

“Ser coestelar en una función en Estados Unidos no es cualquier cosa, le da otro nivel para la gente. Lindolfo (Delgado) no será un rival fácil, es Olímpico, tiene una gran trayectoria y como yo se quiere comer a todo rival que enfrenta. Algo de lo que tengo que cuidarme es de sus ganchos, le gusta ir al frente”, añadió Valtierra Palomares.

De cara a este reto, Jair dispuso de los últimos tres meses para entrenar en León y en el Estado de México, luego en esta semana viajó a Estados Unidos para su última fase de preparación, para este viernes tiene pactado el pesaje y primer careo con Lindolfo Delgado.

Envalentonado, el peleador de 21 años quiere vencer por la vía del cloroformo: “Quiero noquear, es el momento de hacer grandes cosas, así que quiero tumbarlo, por ahí pienso que en el octavo round se puede dar el nocaut”.

La presentación Arizona representa la tercera pelea de Valtierra en la Unión Americana, en julio de 2022 peleó en Temecula, California donde perdió ante Muratalla, luego el pasado mes de febrero se presentó en Orlando ante Néstor Bravo, pero al cuarto round se paró la pelea al declararse “no contest”.

En lo que respecta al récord, el “Kaiser” cuenta ostenta una ficha de 16-2, 8 kos, por su parte el boxeador Olímpico en Río 2016 llega invicto 17-0, 13 kos.