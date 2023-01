Jugará el “Tri” Femenil mayor la W Revelations Cup en León

México no tendrá Mundial Femenil, pero si la oportunidad de medir fuerzas ante tres seleccionados que estarán disputando dicha justa en Australia y Nueva Zelanda, esto en el marco de la W Revelations Cup que se llevará a cabo del 15 al 21 de febrero en el Estadio Nou Camp de León.

Además del conjunto tricolor, el certamen contará con la participación de Nigeria, Costa Rica y Colombia. Por jornada se desarrollarán un par de encuentros y el sistema de competencia será a round robin; es decir, todos contra todos y el combinado que más puntos coseche es el que se quedará con los máximos honores.

Respecto a la chance de poder mantenerse en alta competencia, pese a no tener la posibilidad de asistir a la Copa del Mundo, el español Pedro López, nuevo timonel del representativo azteca, comentó que “no quisiera calificar de retroceso el no ir al Mundial porque hay muchos procesos activos, clubes invirtiendo, jugadoras mostrándose y una liga que ha ido creciendo en estos años, así que esta es la ocasión para enfrentarnos a tres rivales de primera línea, tres confederaciones diferentes, es algo que me resulta muy enriquecedor, es fecha FIFA y convocaremos a las mejores jugadoras disponibles”.

El ibérico que, llevará a la Sub-20 Femenil de su país al título mundial el año pasado, dijo que en su proyecto “los objetivos están muy claros, es crecer el futbol de mujeres en todas sus vertientes, es un país de mucho talento, hay una gran liga y una federación que está poniendo todos los medios, desde la Sub-15 hasta la mayor, eso se debe aprovechar. Veo áreas de mejora, noto disposición de todos, así que me siento un afortunado de trabajar con este grupo tan profesional cada vez que salta al campo”.

En este mismo sentido, añadió que “desde el primer día que llegué estoy enfocado en conocer las estructuras, los medios que tenemos para realizar el mejor de los trabajos y un poco la idea también es dejar legado, colaborar en la formación de todas las selecciones ya que a esas jóvenes hay que darles todos los recursos para que el futuro del futbol de México sea el mejor posible y que en cada torneo se vaya a competir del tú a tú”.

El “Tri” chocará con su similar africano el 15 de febrero, el 18 contra las ticas y el 21 frente a las cafetaleras, todos estos duelos a las 16:00 horas, mientras que los compromisos preliminares iniciarán a la 1 de la tarde con Costa Rica y Colombia en la primera fecha, en la segunda Colombia ante Nigeria y en la tercera Costa Rica se topará a Nigeria. Cabe destacar que a México este cuadrangular le servirá de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en tierras salvadoreñas.

"Este torneo es una gran oportunidad para ver equipos de gran nivel. Será una prueba para nuestro equipo enfrentar a tres rivales de confederaciones diferentes".



Calendario de Partidos

15 de Febrero

Hora Juego

13:00 Costa Rica Vs. Colombia

16:00 México Vs. Nigeria

18 de Febrero

Hora Juego

13:00 Colombia Vs. Nigeria

16:00 México Vs. Costa Rica

21 de Febrero

Hora Juego

13:00 Costa Rica Vs. Nigeria

16:00 México Vs. Colombia

