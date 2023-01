Alex Corona confía en levantar a Las Fieras; llegarán dos refuerzos

El panorama pinta complejo para Las Fieras que, además de tener dos derrotas al hilo, este próximo sábado le harán los honores a Monterrey, uno de los serios aspirantes al título.

Después de la pobre exhibición ante Pumas, el timonel esmeralda Alejandro Corona reconoció que “fue un partido malo, lo aceptamos, hay que ser críticos en esa parte, nos costó muchísimo, nunca encontramos la posesión de la pelota, no generamos jugadas de gol, no profundizamos, realmente el equipo no jugó a lo que se venía intentando y en líneas generales un muy mal juego”.

Pero al mal tiempo, buena cara, así que “Coro” da vuelta a la página y es que el tiempo apremia de cara al partido del próximo sábado en la “guarida” frente a las peligrosas Rayadas de Eva Espejo.

“Hay que trabajar mucho en cancha y en la parte anímica, este resultado ha sido un golpe duro para todos, no esperábamos un marcador así y al final es consecuencia de lo que dejamos de hacer, entonces hay que trabajar lo doble y afrontar el siguiente duelo como se requiere porque vamos a repetir en casa y sabemos que en nuestra cancha estamos obligados a hacernos fuertes”.

En este mismo sentido, el exjugador del Club León que vive su torneo de debut como timonel en la liga rosa, afirmó que “tengo que hacer que el grupo confíe en la idea y el trabajo, un mal partido se puede dar, pero el tema de la actitud no es negociable, contra San Luis caímos pero todo fue diferente y circunstancial. Con Monterrey debemos regresar a lo que se busca y ojalá podamos ser inteligentes para no dejar ir puntos”.

Llegarán dos refuerzos

Alex Corona confirmó que ya se tiene lista la cuarta extranjera, seleccionada argentina, de pierna zurda y que se desempeña como contención, pero también se sumará otra futbolista méxico-americana, ella de condiciones defensivas. Los nombres de estas elementos se darán a conocer en las siguientes horas, una vez que se completen los registros.