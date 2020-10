Juegos dirigidos por Chava Bravo llevan a la derrota a León femenil

León, Guanajuato; 10 de octubre del 2020.- Tres juegos dirigidos, todos con derrota. Tristemente ese ha sido el panorama de Chava Bravo al frente del banquillo esmeralda.

Haber arañado un empate ante Mazatlán y luego caer contra Necaxa, dos de los coleros del Guard1anes 2020, ya es motivo para que los focos rojos se enciendan en el campamento de Las Fieras, quienes además no conocen la victoria en los más recientes seis compromisos.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Abejas de León inician segunda vuelta con tropiezo

“El panorama no es el deseado, en definitiva, me parece que hemos hecho cosas interesantes a pesar de que el resultado no se ha dado como hubiésemos deseado en estos tres partidos, pero no hay de otra más que trabajar, yo no pierdo la confianza, la verdad el grupo da todo en la cancha y eso me deja un tanto tranquilo y no conozco otra fórmula más que trabajar y confiar en lo que estamos haciendo”, apuntó Bravo.

Por ahora, trabajar el tema anímico resulta trascendental, sin embargo, en el plano futbolístico las deficiencias son grandes, sobre todo en la generación de oportunidades.

“Los resultados positivos te generan buen ánimo, confianza, si estos son negativos, aunque estés trabajando bien, siempre habrá cierta desconfianza, creo que en estos momentos debemos ser conscientes de que hay posibilidades de calificar y mientras esa opción este ahí la vamos a seguir peleando a muerte”.

Chivas y Tigres, los dos punteros del torneo, son los siguientes rivales de una escuadra verdiblanca que arriba como víctima, aunque para su timonel “todos los partidos en Primera División son complicados, quizás algunos equipos si llevan más tiempo trabajando con una metodología, yo apenas tengo 14 días al frente, pero no es pretexto”.

Otro lío que se suma es que el León femenil podría irse a Casa Club el próximo miércoles para enfrentar al Guadalajara, toda vez que el Estadio Nou Camp ya no está en posesión de la actual directiva, ni tampoco del municipio.





En Números…

3 Juegos dirigidos por Salvador Bravo en la campaña

9 Puntos suman Las Fieras que de momento están fuera de la liguilla

6 Partidos sin conocer la victoria para la escuadra esmeralda