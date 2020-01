"Josesito" tiene sangre de luchador, pero sueños de corredor

Practicar cualquier deporte es un estilo de vida sano, pero soñar con ser atleta de alto rendimiento y ser un campeón es un proyecto de vida que requiere de vocación y pasión, ambas cualidades las posee José Abel Vázquez Juárez, un niño de 10 años que ama las carreras atléticas y que sueña con ser un corredor de élite y un campeón de las pistas.

Originario del municipio de San Francisco del Rincón, Josesito tiene poco más de dos años corriendo en eventos infantiles de 3 o 5 kilómetros, mismos donde ha tenido marcas de tiempo muy rápidas para su edad por lo que más de un entrenador le ha dicho que tiene talento para el atletismo.

“La primera vez mi mamá me invitó a una carrera de su escuela, desde ahí pensé en seguir y seguir corriendo. Siempre que me pongo los tenis, me siento muy emocionado, siento que soy alguien en la vida, me gustaría ser un campeón, yo quiero correr muchas carreras en mi vida”, dijo el pequeño corredor.

Como premio a sus buenas marcas, varios organizadores de eventos pedestres lo han invitado a participar en sus carreras, actualmente Josesito Vázquez tiene un calendario de competencias que va de enero hasta septiembre. Uno de sus sueños más grandes es correr la Maratón de León y Ciudad de México.

“Yo quiero prepararme, quiero correr todo el tiempo, mi sueño es participar un día en el Maratón de aquí de León y el otro de la Ciudad de México, yo quiero ser un campeón como mi papá”, agregó José Vázquez para el Sol de León.

Justamente es del lado paterno de su árbol genealógico de donde viene una importante dinastía deportiva ya que su papá, José de Jesús Vázquez fue luchador profesional por más de 15 años, los nombres de sus personajes no se pueden publicar ya que se retiró con su máscara intacta, de igual forma el abuelo paterno y algunos tíos dedicaron sus vidas al pancracio.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Abre Comude León escuela de triatlón

“Tiene todo el apoyo de su familia, hay muchos luchadores en la familia, yo me retiré con máscara, nunca la perdí. La primera vez que corrió hizo buen tiempo y él no tenía preparación, ahí nos dimos cuenta de que tiene mucha madera de corredor, siempre quiere participar”, señaló el señor José Vázquez.

El evento más reciente donde Josesito Vázquez se presentó fue en la Carrera de Todos que organiza la Feria Estatal de León. Aunque tiene sangre de luchador en las venas, este pequeño atleta busca abrirse paso, no en el encordado, sino en las pistas y el asfalto, ya que más que usar una máscara, quiere usar los tenis por el resto de su vida.

Carreras confirmadas