Inmortaliza La Fiera a su “Corazón de León”

Histórico. No hay otra palabra que encaje a la perfección acerca de lo que ha sido Nacho González para el Club León.

El defensor central llegó a tierras esmeraldas en 2010 y lo hizo para quedarse. En los más recientes tres capítulos de gloria de la institución, la imagen que más se repite es la del mismo Nacho con los brazos arriba luego de anotar goles trascendentales para La Fiera.

En mayo de 2012, cuando Correcaminos tenía sobre la lona a los verdes en la ida de la final de ascenso, ahí estuvo “Corazón de León” para descontar en la agonía, luego en la final soñada, ante América y en el Estadio Azteca, el zaguero marcó de nuevo para encaminar al cuadro guanajuatense hacia su sexta estrella y por último, contra Pachuca, el oriundo de la perla tapatía dijo presente para armar la remontada rumbo al bicampeonato.

Ha sido capitán, jugó Copa Libertadores, Concachampions, estuvo en aquella histórica visita al FC Barcelona por el Trofeo Joan Gamper, superó varias cirugías de rodilla que a cualquier otro lo hubieran hecho pensar en el retiro y hasta se puso la capa para vencer hace algunos meses al Covid-19, ese ha sido Juan Ignacio González Ibarra, el hombre que acaba de cumplir 300 juegos con la playera verdiblanca.

Y no hubo mejor homenaje para Nacho que colocar su número 35 en esa localidad de Sol Puerta 5, que es de donde sale uno de los principales alientos para el cuadro panza verde.

“Me siento un tipo bendecido, he pasado muchas frustraciones las últimas ocasiones en mi carrera, si bien esta ha sido complicada desde el inicio, la última etapa ha sido mucho más complicada y el que pongan ese número 35 es por algo y me deja muy satisfecho”, señaló González después de llegar a esa cifra mágica ante Pumas.

El pasado Clausura 2020 era el torneo de retiro para el futbolista de 36 años de edad, hoy ese plan ha tenido que esperar y es que mientras las piernas le den, porque corazón le sobra, Nacho González seguirá defendiendo a muerte los colores del León.

En números

20 Torneos para Nacho González con el Club León

300 Juegos en los que el central ha portado la playera esmeralda

4 Títulos oficiales los que ha ganado González con La Fiera

El dato