Incomoda a Ariel Holan la falta de precisión en ataque

Ciudad de Guatemala, Guatemala.-- Ariel Holan lamentó que su equipo no haya estado tan fino en el pase final para haber conseguido un marcador más abultado en tierras guatemaltecas.

“Creo que no nos faltó determinación, en la última puntada o en el tiro al arco tuvimos que luchar con el estado del campo que estaba algo disparejo, pero de haber estado más precisos en los centros otra cosa hubiera sido, aún así el equipo tuvo la posesión y solo faltó precisión para acabar con un resultado más amplio”, dijo el técnico del León.

De si esta victoria ayudará en el tema de confianza, luego de los tropiezos sufridos en el torneo de casa, el “domador” apuntó que “la confianza no se ha visto afectada, sí el estado de ánimo en cuanto a decir, bueno, hicimos buenos partidos ante rivales duros y no merecíamos perder, pero hay que crecer para no dejar ir más puntos, ya lo de este campeonato (Concachampions) es otra historia, donde hemos empezado de la mejor manera y ahora hay que cerrar en casa”.

Holan aseguró que los esmeraldas todavía cuentan con amplio margen de mejora, sobre todo en “aumentar nuestro volumen de juego y crear con paciencia y disciplina mayores oportunidades de gol, de lograr eso no nos van a hacer transiciones en zonas complicadas de reconvertir y tendremos mayores chances adelante, eso se va a relacionar con los goles que marquemos”.

Finalmente, el estratega argentino ya se enfoca en el compromiso del próximo sábado frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

“Lo bueno de todo esto es que no tuvimos que hacer un desgaste físico por arriba de la media, me voy satisfecho con el balance general del juego y ahora a pensar en el partido del fin de semana, para después cerrar la faena, pero en medio tenemos este juego con Chivas y el cual debemos encarar con toda convicción para alzarnos en el torneo”, aseveró.