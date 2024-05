¡Ilusión brava!

León, Gto.- Ilusionados hasta el tope, los peloteros Wendolyn Bautista y Yorman Rodríguez alistan su participación en el próximo Juego de Estrellas de la LMB 2024. Los dos peloteros de Bravos fueron considerados para sumarse al roster de la Zona Sur, novena a manejar por parte del legendario Omar Gastélum.

La máxima fiesta del beisbol nacional se realizará en el Parque Beto Ávila de Veracruz el próximo 26 de mayo, esta cita resulta especial, ya que será la cuarta edición que se realiza en dicha sede, los dos primeros se dieron en 1962 y 1963 en el entonces llamado Parque Deportivo Veracruzano, luego pasaron 44 años para volver a organizar la cita en 2007.

El dominicano, Wendolyn Bautista, quien presume cuatro triunfos en seis apariciones sobre el montículo de fusilamiento, acude por segunda ocasión a la magna cita del circuito de pelota nacional, su anterior participación fue en 2022 cuando defendía a los Generales de Durango.

“Estoy muy emocionado realmente por otra oportunidad de poder ser parte de eso. Espero pasarla muy bien, es algo muy bonito, estoy agradecido con toda la afición y con el staff que ha hecho esto posible”, resaltó Bautista, uno de los actuales referentes de la novena leonesa.

Entre las cifras que le han otorgado al serpentinero dominicano su participación en esta cita especial está un porcentaje de efectivad de 2.36, apenas ha permitido 22 hits y nueve carreras rivales y 14 bases por bolas. Atizando su presencia en León suma 35 oponentes ponchados.

Flamante presentación

Por su parte, el venezolano Yorman Rodríguez, quien vive su primera experiencia en la LMB defendiendo los colores de Bravos también está presto y dispuesto para hacer de las suyas en la receptoría de la Zona Sur, aunque reconoce que su llamado es gracias al buen papel que ha mantenido con Bravos.

“Me siento contento por todo el trabajo que he venido haciendo, no solo yo sino todo el equipo, ya que estamos en una buena posición de la tabla. Nos mantenemos unidos siempre, no nos rendimos independientemente del resultado, del equipo contrario, siempre salimos a competir y esa ha sido la clave”, subrayó Rodríguez.

Por su parte, el nacido en Maracay tiene números positivos en este 2024 con porcentaje de bateo de .387. En 75 turnos al bat ha acumulado cinco jonrones y media docena de dobles, además ha producido 17 carreras para León.

De esta manera, Bravos de León alcanza la cifra de 32 jugadores que han participado en el Juego de Estrellas, cifra que abarca desde la primera franquicia que hubo entre las décadas de 1980 y 1990. En lo que respecta al resurgimiento de la institución en 2017, suman 12 jugadores, los que han sido considerados para el juego más importante de la LMB.