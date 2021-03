Guillermo Almada acusa persecución arbitral contra Santos

Torreón, Coahuila; 21 de marzo del 2021.- Ante una nueva polémica arbitral, protagonizada ahora por Oscar Mejía, el timonel santista Guillermo Almada ve una clara persecución en contra de su escuadra.

“Quiero ser bien honesto, llevo 45 años en el futbol y lo que sentimos es una persecución de los arbitrajes y del VAR, tanto en este campeonato, como en el anterior, el árbitro no ha fallado en jugadas dudosas a favor nuestra, cuando son en nuestra área todas se pitan en contra, hay muchas jugadas polémicas y si los árbitros no juegan futbol no pueden entender que el jugador no se puede cortar el brazo, en todas las derrotas siempre está involucrada la polémica, eso es lo que siento, León no tiene nada que ver, pero nos vemos afectados porque acá hay mucha gente que invierto tiempo y dinero en esto, jugar en contra de nuestros intereses no lo entiendo”, manifestó Almada.

El uruguayo hizo referencia al contacto dentro del área de Cota sobre Ibarguen y luego a la mano de Félix Torres a corta distancia y que se marcó como pena máxima para La Fiera.

“Insisto, todas las polémicas como lo fueron un penal contra Pumas, San Luis, siempre se va a encontrar una justificación, pero en definitiva todas las veces que van al VAR siempre han fallado en contra nuestra, a Ibarguen le tocan el pie y no van al VAR, yo llevo acá 45 años, no dos días, cuando toca una o dos en contra se acepta, pero de siempre claro que te causa una gran impotencia”.

Para la fecha FIFA, Almada pretende “recuperar jugadores que van a selección, algunos lesionados, pero hay que trabajar para mejorar, ahora en el primer tiempo no tuvimos la intensidad y ritmo que en el segundo se notó, entonces hay que mantenernos en esa misma línea de trabajo para recuperar a todo el equipo”.