Guanajuatense recibe convocatoria a selección mexicana

León, Guanajuato.-- Juan Robles, futbolista guanajuatense se mantiene en la órbita de la selección mexicana sub 18, representativo del que será parte de la primera concentración de 2021.

Oriundo del municipio de San José Iturbide, fue llamado por el estratega Raúl Chabrand para la primera concentración presencial que tendrá el conjunto mexicano sub 18.

Juan Robles debe reportar al Centro de Alto Rendimiento de la FeMexFut para este domingo, el jugador guanajua estará concentrado hasta el jueves 14, posteriormente regresa las fuerzas básicas de Tijuana.

Gracias a este llamado, el defensor iturbidense reafirma su lugar en el gusto del técnico Chabrand. En 2020 Juan Robles acudió con el Tri sub 18 a un cuadrangular internacional en España, además fue considerado para varios entrenamientos virtuales.

Actualmente, Robles Vargas milita con los Xolos sub 18, institución en la que disputará su tercer torneo, su formación en el balompié inició con Gallos Blancos donde jugo en las divisiones sub 13, sub 15 y sub 17.