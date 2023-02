Gimnasta Anastasia Arias Tsarkova imparte master class en León

León, Guanajuato.- Abonando al desarrollo de la gimnasia rítmica, la potosina Anastasia Arias Tsarkova, multimedallista nacional de esta disciplina visitó León para impartir una master class a menores que entrenan o se inician en esta disciplina.

Hija de padre mexicano y madre de nacionalidad rusa, Anastasia Arias es una de las atletas más prometedoras de la gimnasia rítmica mexicana, a sus 17 años ya figura como preseleccionada nacional en conjunto, además de ser multimedallista en campeonatos nacionales y estatales.

Esta visita fue organizada por la entrenadora de origen japonés, Ayaka Onodera y se impartió a alrededor de 38 gimnastas de All Star Academy que fue la sede, junto a atletas de Powin Academy y de las Escuelas de Inicio de COMUDE León de las unidades deportivas Enrique Fernández Martínez y Luis I. Rodríguez.

“Es importante aprovechar estos lazos para fortalecer nuestro deporte que es la gimnasia rítmica, esta master class ayuda mucho para que las niñas tengan ese acercamiento con una gran atleta y se inspiren, les beneficia para conocer nuevas técnicas de entrenamiento que les lleven a mejorar su técnica y a dominar cada vez mejor cada elemento”, comentó la entrenadora Onodera.

APRENDE ENSEÑANDO

Tomando el papel de instructora, Anastasia Arias reconoció que el acercamiento con menores le enriquece e inspira ya que le permite sembrar la pasión por la gimnasia.

“Es importante para que ellas vean que hay mucho por aprender en la gimnasia, me encanta acércame con principiantes porque las haces enamorarse de este deporte, las haces ver que pueden mejorar. Me inspira ver las ganas que tienen las niñas de querer hacer las cosas, no importa si no les salen las rutinas, lo importante es que disfruten y aprendan”, resaltó la representante de San Luis Potosí.

La master class tuvo duración de tres horas y se dividió en dos bloques, el primero fue de entrenamiento general, fundamentos básicos y técnicas para mejorar el dominio de los elementos.

En la última hora se realizó una gala en la que los alumnos asistentes realizaron rutinas con diversos elementos como las mazas, cuerda, listón, pelota, aro y manos libres. Para cerrar con broche de oro “Ana” Arias también realizó una demostración para los asistentes.

Por otra parte, inspirada en el talento de la bielorrusa Anastasiya Salos y las famosas hermanas Averina de Rusia, deportista potosina alista tiene por objetivo ganarse un lugar en el representativo nacional de esta disciplina.