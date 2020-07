Gigliotti pide no se le compare con Mauro Boselli

León, Guanajuato; 21 de julio del 2020.- Antes de que inicie el torneo Emmanuel Gigliotti ha dejado en claro que las comparaciones con su paisano Mauro Boselli, histórico romperredes de La Fiera, son completamente equivocadas e innecesarias.

“Boselli es Boselli, Gigliotti es otro, no esperen al mismo jugador, se lo importante que fue Mauro en este club y ojalá pueda hacer las cosas parecidas, pero soy un futbolista muy diferente, yo trabajaré para que las cosas salgan como lo quiere la afición y por supuesto como lo deseo yo”, manifestó el argentino.

Y luego de un paso poco fortuito con Toluca, donde apenas consiguió 10 tantos en año y medio de estadía, “El Puma” confía en que el estilo de juego del León le ayude a retomar ese paso de goleador que en su momento llegó a mostrar en Independiente y Boca Juniors.

“León es de los tres equipos que mejor juegan, como delantero eso me puede beneficiar y recuerdo que en mi primer semestre acá este equipo tuvo el récord de más victorias consecutivas, es un equipo que genera muchas opciones de gol, venía marcando tres o cuatro goles por partido y para un delantero estar en un equipo que genera tanto la verdad que ilusiona. En Toluca quedé más en deuda pero porque no hubo tantas opciones, el delantero puede errar, pero cuando no tiene situaciones de gol es lo peor de todo”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Buenos números para La Fiera en sus arranques como visitante

AL SERVICIO DEL EQUIPO

Emmanuel Gigliotti quiere hacer las anotaciones que se le negaron con los Diablos Rojos, sin embargo, reconoció que el objetivo grupal se antepone a los méritos individuales.

“Primero está la victoria del equipo y si hay que hacer otra cosa en la cancha para que el equipo gane eso se hará, yo me siento preparado para salir a pivotear, puede ser en beneficio de los compañeros y habrá que adaptarse a eso, obvio quiero hacer goles, pero acá lo principal es ganar todos los fines de semana”.

De si existe la posibilidad de que salga al banquillo el próximo fin de semana en el duelo contra Chivas, el pampero apuntó que “venimos de un parón largo, hace cuatro meses que no juego, pero la manera de entrenar aquí te hace adaptarte más rápido, mientras el grupo descansó yo entrené sábado y domingo, ahora estoy en doble turno para intentar estar”.

Gigliotti confirmó que su vínculo al cuadro esmeralda es por un año con opción a compra.





El Dato…

+ Emmanuel Gigliotti portará la playera 20 con León, número que fue escogido por su novia debido a una referencia del Feng Shui.