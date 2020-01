‘Gallos no será fácil’; Ignacio González

León, Guanajuato; 10 de Enero del 2020.- Inició el Clausura 2020 de la Liga MX y La Fiera recibe a los Gallos Blancos de Querétaro, rival que pinta para no ser sencillo ya que renovó todas sus líneas, además de ser dirigido por un estratega de gran renombre y experiencia como lo es Víctor Manuel Vucetich.

El defensor Ignacio González los queretanos no serán un sinodal sencillo ya que al ser inicio de campaña todos los equipos buscan iniciar con el pie derecho y sumar puntos.

“Querétaro es un equipo complicado, siempre pelean los partidos a muerte. Empezando el torneo todos están enfocados, todos quieren pelear la titularidad, son partidos muy fuertes, será un partido muy peleado y será muy importante empezar ganando el torneo”, señaló el defensa central.

Por su parte, el bando felino también está listo y llega en óptimas condiciones ya que además de los entrenamientos físicos, se mantuvo la base del plantel lo que beneficia a que siga la línea estratégica de Ignacio Ambriz.

“Se trabajó bastante, triples sesiones en Pachuca, tuvimos amistosos en los cuales fuimos evolucionando cada vez más, el equipo lo veo bastante embalado, tiene identificada una forma de juego, si bien tuvimos pocas incorporaciones, también pocas bajas, este equipo está bien complementado y es capaz de pensar en cosas importantes”, aseguró Juan Ignacio González.

Sobre sus posibilidades de regresar y jugar de manera continua en el Clausura 2020, reconoció que se siente listo para sumar más minutos de los que tuvo en el Apertura 2019 cuando reapareció tras poco más de un año fuera por lesión.

“Yo estoy bien, voy mejorando, me aventé triples sesiones, aguanté esta semana, tengo cargas de trabajo que es difícil ir asimilando después de tanta inactividad, tuve dos participaciones el torneo pasado y me sentí bien, pero los entrenamientos no es lo mismo, son procesos que hay que pasar, no es fácil superar tres operaciones y más de un año de inactividad”, finalizó ‘Nacho’ González.