“Galgo” Suárez advierte que Benito Juárez está listo para cualquier rival

León, Guanajuato.- “No hay nada que se compare a Los Soles” resalta Oscar “El Galgo” Suárez, jugador de Benito Juárez Sopeña, escuadra que alista su participación en las semifinales de Los Soles. El exjugador de Club León advierte que su equipo está preparado para enfrentar a cualquier rival.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Participando por segunda edición en Los Soles, Oscar Suárez levanta la voz por su equipo y resalta que Benito Juárez Sopeña debe ser considerado un equipo con grandes posibilidades al título, para ello deben superar a San Lorenzo Tequisquiapan de Querétaro.

“Logramos un objetivo más, estamos en semifinales, esta es una nueva oportunidad para demostrar la calidad y el gran grupo que es este equipo. Todos luchamos y jalamos para donde mismo y esa es nuestra principal fortaleza. Benito Juárez está listo para cualquier rival, vamos con la frente en alto y con mucha ilusión por llegar a la final”, comentó Oscar Suárez.

Durante los cuartos de final, el representativo de Silao empató 2-2 ante Atlético San Luis Rey, un autogol de los ludovicenses y un gol de Suarez fue la dosis con la que sellaron su pase a semifinales. Para el atacante, esa anotación es un incentivo importante de cara a la siguiente eliminatoria.

“Ese gol me da mucha ilusión, para eso está uno, para apoyar al equipo, se me dio el gol y eso nos ayudó a calificar. Siempre es bonito para cualquier jugador marcar y hacer diferencia, pero no pierdo la cabeza para siempre meter goles, yo ayudo como sea, presionando, defendiendo y dando el máximo esfuerzo”, añadió el atacante de 27 años.

Surgido de las fuerzas básicas de Club León tuvo una breve carrera a nivel profesional jugando para La Fiera en Liga MX, luego militó en Liga Expansión MX con los Mineros de Zacatecas y Cimarrones. Una vez retirado comenzó a participar en diversos torneos locales.

Deportes Marco Esquivel quiere la final del Torneo de los Soles para Benito Juárez Sopeña

“Estoy participando por segunda vez en Los Soles y de verdad que no hay nada que se compare, he participado en otros torneos y son fuertes, pero no son lo mismo. Es muy cercano al profesional sobre todo porque hay equipos que tienen exprofesionales, gente que jugó en Primera División y eso le añade mucha calidad a este torneo”, concluyó “El Galgo”.

Para las semifinales, Benito Juárez Sopeña mide fuerzas ante San Lorenzo Tequisquiapan, el único equipo queretano que se registró para el 41 Torneo de Los Soles. El juego de ida será el 20 de febrero en la localidad de Cadereyta de Montes.