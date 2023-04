Gaby Agundez y Ale Orozco se confirman al Mundial de Clavados [FOTOS]

León, Guanajuato.- Con la jerarquía de ser medallistas olímpicas, Gabriela Agundez y Alejandra Orozco, consiguieron su pase al Mundial de Fukuoka, Japón, tras dominar los sincronizados de plataforma del Clasificatorio Nacional de Clavados que vio su última sesión en la fosa del Centro Acuático de León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Seguras, consistentes y enfocadas, Agundez y Orozco no tuvieron problema alguno en dejar atrás a la otra dupla participante, las veracruzanas Viviana del Ángel y Samantha Jiménez, quienes entregaron lo mejor de su repertorio para no separarse tanto en los puntajes. Pero las ganadoras del bronce en Tokio 2020 resultaron mucha pieza y desde su segunda ejecución, un clavado hacia atrás que fue valorado con ochos, comenzaron a poner tierra de por medio, ya no se diga con sus dos saltos finales, los de mayor grado, un tres y media vueltas adentro y un dos y media vueltas con uno y medio giro, ambos de 3.2.

Al cierre de las cinco rondas, Gaby y Ale obtuvieron un acumulado de 307.68 puntos, al tiempo que Del Ángel y Jiménez se quedaron con 261.84 unidades. Con esta exhibición quedó claro que Agundez está recuperada al cien de sus problemas de tobillo y hombro que, incluso la llevaron al quirófano, mientras que Orozco sigue más que vigente.

Asimismo, en los sincros de plataforma para caballeros se vivió un auténtico agarrón entre parejas neoleonesas, siendo Diego Balleza y Kevin Berlín los triunfadores con 411.93 puntos, seguidos de Andrés Villarreal y Randal Willars con 383.01.

GUANAJUATO DICE PRESENTE

La representación de casa integrada por la dos veces olímpica Arantxa Chávez y Paola Pineda también se anotaron a la justa mundialista, esto luego de imponer condiciones en los sincronizados del trampolín de 3 metros. El binomio fue altamente calificado en los dos rubros, sincronización y ejecución, dejando así un acumulado de 289.50, por 271.65 unidades de sus más cercanas perseguidoras, la regia Carolina Mendoza y la jalisciense Melany Hernández. En esta misma prueba, las también “guanajuas” Abril Navarro y Natalia Mayorga se ubicaron quintas con 237.09.

Por su parte, en los sincronizados de trampolín para varones, Nuevo León volvió a dar de que hablar al hacer el 1-2. Rodrigo Diego y Juan Celaya encabezaron la tabla con 418.95 puntos, Jahir Ocampo y Osmar Olvera acabaron segundos con 405.06 y por debajo de las 300 unidades finalizaron los capitalinos Diego García y Yolotl Martínez.

Deportes Domina Aranza Vázquez en el Selectivo Nacional de Clavados en León

Y EN LOS SINCRONIZADOS MIXTOS…

El selectivo dio cerrojazo con los eventos de sincronizados mixtos, los cuales fueron para Del Ángel y Balleza en la plataforma, aventajando por poco menos de tres unidades a los tapatíos Agundez y Kenny Zamudio, mientras que Aranza Vázquez y Ocampo hicieron su trabajo en el trampolín con 294.00 puntos. En el caso de Vázquez Montaño, la de Baja California Sur se clasificó al Campeonato Mundial hasta en tres pruebas.

Clasificatorio Nacional de Clavados

Resultados Finales

Plataforma 10 Metros Femenil Sincronizados

Clavadistas Puntos 1 Gabriela Agundez / Alejandra Orozco 307.68 2 Viviana del Ángel / Samantha Jiménez 261.84





Plataforma 10 Metros Varonil Sincronizados

Clavadistas Puntos 1 Diego Balleza / Kevin Berlín 411.93 2 Andrés Villarreal / Randal Willars 383.01





Trampolín 3 Metros Femenil Sincronizados

Clavadistas Puntos 1 Arantxa Chávez / Paola Pineda 289.5 2 Carolina Mendoza / Melany Hernández 271.65 3 Aranza Vázquez / Dolores Hernández 266.7 5 Abril Navarro / Natalia Mayorga 237.09

Trampolín 3 Metros Varonil Sincronizados

Clavadistas Puntos 1 Rodrigo Diego / Juan Celaya 418.95 2 Jahir Ocampo / Osmar Olvera 405.06 3 Diego García / Yolotl Martínez 343.44





Plataforma 10 Metros Sincronizados Mixtos

Clavadistas Puntos 1 Viviana del Ángel / Diego Balleza 312.18 2 Gabriela Agundez / Kenny Zamudio 309.93 3 Alejandra Orozco / Germán Sánchez 274.2