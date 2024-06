Viñas promete volver más fuerte a Club León tras su lesión

León, Guanajuato.- Federico Viñas ya se mentaliza en superar sus lesiones y en regresar más fuerte a las filas de Club León, para ello aprovecha el periodo de inactividad que tendrá a causa de su rotura del tendón de Aquiles, para volver al quirófano y ser atendido de sus molestias en el hombro derecho. Futbol Viñas regresa a México para su recuperación tras romperse el talón de Aquiles

Para lo que será el Apertura 2024, es casi un hecho que el ‘Toro’ Viñas queda fuera del certamen. El atacante tiene un periodo estimado de cuatro a seis meses para recuperarse y reintegrarse a las filas de La Fiera, esto luego de padecer una rotura del tendón de Aquiles en el pie, lesión que se dio estando en concentración con la selección de Uruguay.

Dicha afección física causó la baja de Viñas del combinado charrúa que está por disputar la Copa América Estados Unidos 2024. Por otra parte, el atacante regresó a México para llevar su recuperación junto a Club León.

“Me encuentro bien, anímicamente y bueno, en el proceso de la recuperación. Desde el primer día que me sucedió esto, lo tomé de la mejor manera y pensando que todo tiene un propósito, como lo he dicho varias veces. Me recuperaré de la mejor manera y volveré más fuerte”, resaltó Federico Viñas.

Aprovechando el periodo de inactividad deportiva que debe cumplir, el futbolista volverá a someterse a otra operación en el hombro derecho, zona que le ha causado muchas molestias y ha provocado su baja en varias ocasiones, esto se vio más en el pasado Apertura 2023 donde su molestia mermó su desempeño en el que su primer torneo como elemento ‘zapatero’.

Desconoce trato

Siendo un jugador con pasado azulcrema, Viñas reconoció desconocer cualquier información sobre algún presunto acuerdo entre Club León y América para sellar el traspaso del guardameta, Rodolfo Cota, situación a la que calificó como rumores.

"No, no, no tuvimos esa comunicación (traspaso). Si hablamos con 'Rod' es del tema de cómo estoy, de cómo está él también, por todo lo que está pasando, de su rumor y demás, pero no me preguntó nada, no sé cómo es su situación. Así que son todo rumores, creo, no lo sé”, concluyó de manera tajante Federico Viñas.