Espera Jorge Bava por lo menos cuatro refuerzos para Club León

León, Guanajuato.- En vísperas del Torneo Apertura 2024, Jorge Bava trabaja a marchas forzadas con la base de jugadores que se mantiene dentro de su proyecto deportivo, del plantel por lo menos están consideradas cuatro bajas, misma cifra de elementos a buscar como refuerzos de Club León para el nuevo certamen de la Liga MX.

Futbol Club León arranca su pretemporada con miras al Apertura 2024

Ángel Mena, Rodolfo Cota, William Tesillo y Elías Hernández son los elementos que a los ojos de Bava ya no tenían cabida, en el caso de los dos últimos su contrato expiró sin darse un nuevo acuerdo de renovación con la directiva esmeralda, ante estar cuatro salidas ya se gestiona en la llegada de por lo menos cuatro refuerzos para La Fiera.

“En cuanto a las incorporaciones, vamos a reforzar todas las líneas que ya sabemos, ya está claro los jugadores que no van a seguir. En algunas posiciones de los jugadores que se van vamos a incorporar. Estamos abiertos al mercado y es un rompecabezas constante. Estamos trabajando duro en eso, esperamos cuanto antes puedan empezar a venir, pero mientras tanto tenemos que seguir entrenando a la base del plantel para solidificarlo físicamente, la idea”, resaltó Jorge Bava en rueda de prensa.

Sin adelantar nombres, el estratega charrúa reconoció ciertas complicaciones para aterrizar los acuerdos con jugadores que sean sondeados por el club verdiblanco.

“No es fácil el mercado tanto interno como internacional, al haber muchos torneos desfasados hace que la directiva no pueda actuar en tiempo y forma y si lo hace de repente no pueden estar los jugadores incorporados, hay una Copa América en el medio que perjudica no solo a nosotros sino también a otros equipos. Nosotros lo único que podemos hacer es preparar esta base y a medida que vayan viniendo, que se incorporen, que acepten la idea, que se conozcan con sus compañeros”, añadió el estratega charrúa.

Descarta presión

Luego de la división que generó entre los aficionados la decisión que hizo Bava para no seguir con referentes esmeraldas como Cota o Tesillo, el propio técnico descarta sentirse presionado ante las críticas e inconformidades

“A veces la presiones, las críticas están en el precio de nuestro trabajo y es lógico porque encabezamos algo muy importante en un club importante. La afición exige, es lógico y bueno. Yo lo canalizo de buena manera, para estar tranquilo, para exigirse uno mismo. Son decisiones que a veces no son gratas porque a uno le consta que son jugadores importantísimos para la institución, que han dejado mucho, pero uno tiene que ser frío, tomar decisiones que no son gratas”.

Futbol Grupo Pachuca establece fecha límite para venta de Club León

Con relación al primer enfrentamiento amistoso a disputarse el 8 de junio ante Tapatío, adelantó que será una primera evaluación para los jugadores que actualmente llevan la pretemporada, especialmente una camada importante de canteranos, aunque no precisó la cantidad de juveniles.