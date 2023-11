Se inspira “Vochito” Cabrera para buscar más triunfos en Los Soles

León, Gto.- Autor del gol con el que Selección Silao COMUDE logró su primer triunfo en el XLII Torneo de Los Soles, Marco Antonio Cabrera se dice motivado e inspirado para seguir aportando esfuerzo y de ser posible más goles para que su equipo se consolide y sea tomado como serio equipo a tomar el papel de “caballo negro”.

Fue un potente derechazo a dos tiempos con el que el llamado “Vochito” cimbró las redes para dar a Silao el segundo gol con el que hicieron la hombrada para remontar 2-1 a Liga LEFAR, resultado con el que cortaron una racha de dos derrotas al hilo.

“Es un triunfo muy importante, nos da mucha confianza, nos demostramos a nosotros mismo que sí podemos hacer las cosas, en que sí podemos pelearle al que sea, el torneo apenas está iniciando y era importante sumar puntos para tomar vuelo y no quedarnos tan atrás en la tabla”, comentó Marco Cabrera para El Sol de León.

Tras su anotación con la que finiquitó la victoria añadió: “es muy especial para mí, algo que me anima a dar todo por este equipo, somos un gran equipo. Me tocó entrar de cambio y uno llega con esa responsabilidad de aportar algo, un cambio para bien del equipo y creo que respondí, hice el gol con el que ganamos, pero no es tarea solo mía, fue un esfuerzo de todos”.

Con este primer golpe que asestaron en San Francisco del Rincón, la escuadra integrada en su mayoría por jóvenes silaoenses entre los 18 a 25 años recompone el paso tras haber iniciado la campaña con revés de 5-1 ante Patriotas Manuel Doblado y 5-0 con Selección Cuerámaro.

“No podemos tapar el sol con un dedo, hay que reconocer que iniciamos mal este torneo, pero fue en las dos primeras fechas, ahora pudimos ganar, eso nos da borrón y cuenta nueva, vamos de nuevo, cambiamos la mentalidad. El hambre de trascender la tenemos, vamos a luchar, verán un equipo fuerte que no será sencillo enfrentar”, concluyó el jugador con el dorsal número “5”.

Resaltar que Selección Silao COMUDE tiene pendiente la solidez defensiva ya que suman 11 anotaciones en contra, mientras la cuota de goles a favor apenas es de tres tantos.