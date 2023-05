Reconoce Nicolás Larcamón que los esmeraldas carecieron de enfoque

León, Guanajuato.- Nicolás Larcamón reconoció que La Fiera se quedó muy corta en el Clausura 2023 luego de ser eliminada en la reclasificación por el Atlético de San Luis, sin embargo, el semestre aún no acaba y tampoco hay tiempo para lamentarse cuando por delante está la final de la Concachampions.

“El balance es negativo, no creo que haya mucho que explayarme al respecto, pero si es una sensación de bronca, de enojo porque fueron muchos meses de trabajo para tener que despedirnos ahora. Más allá del plano internacional, nos sentíamos merecedores de estar en la liguilla y ahora todo pasó porque no estuvimos conectados, el partido iba a ser exigente, lo sabíamos y pagamos el costo de salir concentrados”, dijo el “domador”.

Ya pensando en lo que será esa serie frente a Los Ángeles FC, Larcamón comentó que “este juego nos deja lecciones que nos pueden servir de mucho de cara a esa final. No me gusta llorar, pero insisto, no deja de ser una sensación rara, pude comentarles a los jugadores que sigan confiando en la preparación que se viene y sé que tenemos la fortaleza para retomar un gran momento, entonces hay que confiar en lo que somos capaces”.

Para el argentino, quedarse a la orilla del camino en el torneo doméstico no pasó por un tema físico ya que “en esfuerzo y dinámica fuimos un cuadro muy consistente, por eso insisto de que no estuvimos con el enfoque necesario, pero no hay que dejar de reconocer lo que hizo el rival”.

De si este compromiso fue el peor de los esmeraldas en la campaña, el pampero indicó que “no me parece, al inicio estuvo esa goleada contra Pumas, ese fue el peor y ahora se podrá leer que este repechaje fue más perdido por León que ganado por San Luis, cuestión de ópticas, pero queda claro que el desarrollo del partido no fue el que esperábamos”.





Por último, el timonel panza verde espera que se replantee el tema de la repesca, considerando injusto que equipos con producción negativa en la mayoría de los rubros tengan el beneficio de aspirar al campeonato jugando en las instancias decisivas.

“Sé que para algunos hay una industria económica, una industria del espectáculo donde se tienen más partidos, pero esta fase podría cambiar, no lo sé, quizás que el mejor colocado avance con el empate, aunque en lo personal no me gusta, aún así las reglas están claras desde el inicio y para la otra mejor si no quiero pasar por el repechaje debo ambicionar quedar más arriba en la tabla”, aseveró.