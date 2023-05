La Fiera se queda sin liguilla al caer con San Luis en el repechaje

León, Guanajuato.- De lo sublime a lo ridículo, así fue León en cuestión de días, logrando clasificarse a su primera final de Concachampions tras venir de atrás ante Tigres, pero luego cayendo en casa ante Atlético de San Luis en el repechaje. Increíble, pero cierto, el 12 de la tabla le pegó al seis. 3 a 1 final y así los potosinos se unieron a las sorpresas que previamente habían dado en esta fase Atlas y Santos.

La Fiera se autodestruyó con tantos errores defensivos, algo que hasta antes de este partido había sido su fuerte, siendo el equipo con menos tantos permitidos en la fase regular. Los esmeraldas no encontraron los recursos para hacerle mayor daño a un rival que enseñó “punch” ofensivo, en especial con sus volantes, Murillo y “Vitinho”, quienes causaron mella en una zaga que en reiteradas ocasiones quedó desbalanceada.

El juego arrancó bien para los verdes, apenas al minuto dos, Víctor Dávila se encargó de hacer estallar la “guarida”. Alvarado, nuevamente en el once preferencial de Larcamón, tomó la esférica, cedió para el andino que, de un movimiento, se quitó de encima a un zaguero y lo definió con potencia al palo más lejano de Sánchez, encargado en esta ocasión de cubrir la sensible ausencia del “Trapito” Barovero.

Hasta ahí, todo bien para los leoneses, parecía una noche cómoda, como para extender la celebración del pase a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, sin embargo, en abrir y cerrar de ojos, el trámite cambió de manera radical. En un grosero error de Frías que regaló la pelota en la salida, el brasileño Leo Bonatini lo resolvió a placer con el arco completamente abierto. Primera llegada de la visita y gol, para de paso calmar un poco el marco de un Nou Camp que lució casi a su máxima capacidad.

El empate resultó ser un duro mazazo para los panzas verdes que, si bien tenían la posesión de la redonda, llegando a zona de definición les faltó esa dosis de paciencia y claridad para hacer daño. El problema fue que en su segundo arribo, el “Atleti” volvió a facturar cuando por su costado derecho, “Vitinho” sirvió retrasado a Javier Güémez y el contención solo tuvo que tirar raso y colocado para mandarla a guardar. Tremenda efectividad de los colchoneros mexicanos. Contra el paredón, los felinos siguieron echando para adelante, “El Canelo” Angulo dejó una en el larguero y ya en la compensación, el cien por ciento de efectividad de los dirigidos por André Jardine. Flojo despeje del mismo Angulo que, en el rebote, le cayó a “Vitinho” para encajar el tercero.

Para el complemento, no es que Larcamón y León lo dejaran de intentar, al contrario, el “domador” quemó sus cartuchos, envió a gente de buenas condiciones como Moreno, Campbell y Di Yorio, pero el daño ya estaba hecho. San Luis jamás se desacomodó, se paró con solidez y autoridad. Lo más relevante en esos 45 minutos finales, quizás el penal que vio el silbante Víctor Cáceres, pero que el VAR le corrigió la plana en una mano pegada al cuerpo de Bilbao. La reclasificación no está hecha para La Fiera que, de tres disputadas, todas las ha perdido. Ahora, le quedará solo pensar en la final frente a Los Ángeles FC.





Liga MX

Clausura 2023

Reclasificación

León 1-3 Atlético de San Luis

Goles

1- 2.- Alvarado cede a Víctor Dávila que recorta a un defensor y define

1-1 Minuto 5.- Adonis Frías regala la pelota en la salida para que resuelva Leonardo Bonatini

1-2 Minuto 32.- Vitinho sirve retrasado para Javier Güémez que saca tiro raso y colocado

1-3 Minuto 45.- Flojo despeje que en el rebote le cae a Vitinho para fusilar a Cota

Alineaciones

León: 30.- Rodolfo Cota, 3.- Iván Moreno (23.- Byron Castillo 62´), 21.- Stiven Barreiro, 22.- Adonis Frías, 24.- Osvaldo Rodríguez, 29.- Lucas Romero (26.- Fidel Ambriz 62´), 27.- Jesús Angulo (12.- Joel Campbell 62´), 11.- Elías Hernández (19.- Yairo Moreno 51´), 13.- Ángel Mena, 7.- Víctor Dávila, 20.- Alfonso Alvarado (18.- Lucas Di Yorio 73´), DT.- Nicolás Larcamón

Atlético de San Luis: 24.- Andrés Sánchez, 26.- José García, 20.- Unai Bilbao, 5.- Ricardo Chávez (28.- Juan Martínez 85´), 13.- Rodrigo Dourado, 16.- Javier Güémez, 8.- Juan Sanabria, 11.- Dieter Villalpando (2.- Juan Castro 51´), 12.- Vitor Ferreira (3.- Jesús Piñuelas 85´), 7.- Jhon Murillo (6.- Andrés Iniestra 75´), 9.- Leonardo Bonatini (17.- Ángel Zaldívar 75´), DT.- André Jardine

Tarjetas Amarillas

León: Barreiro (28´)

Atlético de San Luis: Ferreira (39´), Villalpando (45´)

Tarjetas Rojas

No Hubo





Árbitro

Víctor Cáceres (Bien)





Asistentes

Christian Espinosa y Pablo Hernández





Estadio Nou Camp